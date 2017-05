Lừa 43 tỷ đồng, đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Nam Định:

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an tỉnh vừa tiếp nhận đối tượng Bùi Thị Hương Giang (SN 1981, trú ở ở 31/398 đường Trường Chinh, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định), do Công an thị trấn Tri Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội bàn giao.

Bùi Thị Hương Giang là đối tượng đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 43 tỷ đồng, bỏ trốn từ năm 2009, đã bị Công an Nam Định phát lệnh truy nã từ năm 2010.

Theo tài liệu điều tra, vào 12/2009, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định tiếp nhận được niều đoen thư tố giác của một số người dân ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về việc Bùi Thị Hương Giang đã vay tiền của rồi bỏ trốn.

Đối tượng Bùi Thị Hương Giang tại cơ quan Công an

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Bùi Thị Hương Giang đã vay tiền của 85 người dân ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên với số tiền 11,4 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng.

Ngoài ra, Giang còn vay 200 triệu đồng tại ngân hàng Ba Quỹ, huyện Ý Yên. Số tiền vay này được Giang tiếp tục cho nhiều người khác vay lại với lãi suất 4,5%/tháng. Một số người vay tiền của Giang lại lấy tiền cho Đỗ Văn Đại, là Giám đốc công ty Cổ phần cơ khí và thương mại Đại Phát, trụ sở tại huyện Ý Yên, Nam Định vay lại kiếm lời.

Ngoài ra, Đỗ Văn Đại còn vay thêm tiền một số người khác để cho Bùi Thị Hương Giang vay lại gần 27 tỷ đồng, thỏa thuận lãi suất 2 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền vay/ngày. Tổng số tiền mà Giang vay lên đến gần 43 tỷ đồng.

Thời gian đầu Giang trả lãi suất cao và đều cho những chủ nợ, nhưng dần dần Giang có biểu hiện chậm trả tiền lãi… Đến 10/2009, Giang cùng chồng bỏ trốn biệt tích.

Vào năm 2010, Công an tỉnh Nam Định đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Giang. Đến ngày 7/5/2017 Bùi Thị Hương Giang đã ra đầu thú sau 7 năm trốn khắp nơi.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn