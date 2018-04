Khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi can đâm chết người tại quán karaoke

Thái Bình:

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích, khởi tố bắt tạm giam 5 nghi can trong vụ xô xát tại quán karaoke khiến 1 người chết và 1 người bị thương vào ngày 14/4 vừa qua.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định số 46 khởi tố vụ án “Giết người”; ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 3 khởi tố bổ sung vụ án "Cố ý gây thương tích" đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can.

Quán Cà phê - Karaoke Điểm Hẹn tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nơi xảy ra sự việc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 5 bị can (đều trú tại thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) gồm: Phạm Quang Đạt (SN 1999) bị khởi tố để điều tra về hành vi “Giết người”; 4 bị can còn lại là Phạm Minh Tân (SN 1992), Vũ Văn Thiện (SN 1991), Vũ Đình Quyên (SN 1994), Nguyễn Công Huân (SN 1993) cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 14/4, nhóm bạn của anh Phạm Văn Lành (SN 1973) và ông Hoàng Đức Chung (quê Yên Bái) sau khi ăn uống từ một đám hiếu, đã rủ nhau đi hát karaoke tại quán Điểm Hẹn. Trong lúc hát, nhóm của anh Lành xảy ra xô xát với nhóm thanh niên cũng đang hát tại quán.

Ngay sau đó, nhóm anh Lành đứng dậy trả tiền và giục mọi người ra về. Tuy nhiên, khi vừa bước chân ra cửa quán, anh Lành bất ngờ bị một đối tượng cầm dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) đâm vào vùng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Một đối tượng khác cũng hung hãn xông vào chém những người đi cùng anh Lành, trong đó có ông Hoàng Đức Chung bị chém nhiều nhát vào cổ, đầu, nguy kịch. Sau đó, nhóm đối tượng đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đ. Văn