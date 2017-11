Hai nhà xe ẩu đả, dùng tuýp sắt đánh nhau

Đắk Lắk:

Clip ghi lại cảnh hai nhà xe đánh nhau

Chiều 7/11, thông tin từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiến hành mời 2 nhà xe Phượng Thì và Đồng Tâm (tại huyện Krông Năng) lên làm việc và lập biên bản về việc dùng tuýp sắt chặn đường đánh nhau xảy ra vào sáng nay.

Hai nhà xe ẩu đả nhau giữa trung tâm huyện (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào trưa cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện clip đánh nhau giữa 2 nhà xe Phượng Thì và Đồng Tâm. Lúc này, có một nhóm người xông thẳng lên chiếc xe khách của nhà xe Phượng Thì túm lấy tài xế để đánh và bị tài xế rút tuýp sắt có sẵn trên xe đánh trả lại. Khung cảnh ẩu đả rất lộn xộn, mất trật tự tại trung tâm xã Phú Lộc.

Sau đó, tài xế xe Phượng Thì nhấn ga cho xe di chuyển nhưng bị 2 phụ nữ đứng trước xe chặn lại không cho xe chạy.

Theo lãnh đạo Công an huyện, hiện đơn vị đang xác lập hồ sơ, đồng thời đưa người bị thương đi giám định để có căn cứ xử lý.

Về lý do ẩu đả, theo lãnh đạo công an huyện là do một tài xế xe Phượng Thì đòi vượt, còn tài xế xe kia lại không cho nên mâu thuẫn chặn xe và đánh nhau. “Vụ việc nếu có đủ dấu hiệu sẽ xử lý hình sự, còn không sẽ xử phạt hành chính” – vị lãnh đạo cho hay.

Liên quan việc nhiều người dân cho biết hai xe khách này đánh nhau là do tranh dành khách và việc ẩu đả làm một người bị thương, phía công an huyện cho biết đang tiến hành xác minh và sẽ thông tin cụ thể sau.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm