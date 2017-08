Hà Nội: Khởi tố đối tượng nhiễm HIV tấn công CSGT

Ngày 13/8, Công an quận Đống Đa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Chí Cường (trú tại Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Cường hành hung Trung úy Thảo ngay giữa đường.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm đối tượng Cường vi phạm, cơ quan công an đã tiến hành củng cố hồ sơ điều tra truy xét nhưng chưa đủ chứng cứ. Sau gần 1 năm, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giam đối tượng Cường.

Trước đó, sáng 19/9/2016, phát hiện Cường điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm (trên đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa), Trung úy Nguyễn Quang Thảo (cán bộ Đội CSGT số 3 - Công an TP Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Nguyễn Chí Cường tại trụ sở công an.

Không những không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT, Cường còn túm cổ áo, đấm tới tấp vào mặt Trung úy Thảo ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông.

Ngay sau đó, đối tương đã bị khống chế, bàn giao cho Công an phường Láng Thượng làm rõ.

Tiến Nguyên