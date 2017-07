TPHCM:

Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ cố thủ trong nhà hàng ở Sài Gòn

Trước đó, đêm 26/7, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 nhận được thông tin có 2 nhóm giang hồ mang theo hung khí tụ tập chuẩn bị hỗn chiến ở đường Calmette nên triển khai lực lượng đến ngăn chặn.

Khi phát hiện cảnh sát, một nhóm lên xe tháo chạy về hướng về quận 4 tẩu thoát, nhóm còn lại chạy trốn vào các nhà dân.

Đáng nói là một số đối tượng khi thấy lực lượng chức năng và nhầm là đối thủ nên vác hung khí truy đuổi, chống trả.

Một số thanh niên bị bắt giữ

Tuy nhiên khi biết nhầm là công an nên nhóm này tháo chạy vào một nhà hàng trên đường Calmette để cố thủ.

Công an phường Nguyễn Thái Bình tiến hành phong toả tuyến đường Calmette và phát loa thông báo, yêu cầu những thanh niên bên trong nhà hàng ra ngoài. Tuy nhiên các đối tượng vẫn ngoan cố, không chịu hợp tác với cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận 1 được tăng cường đến, phối hợp cùng Công an phường Nguyễn Thái Bình tiến hành đột kích vào bên trong và nổ súng chỉ thiên để khống chế những đối tượng đưa về trụ sở công an phường để làm rõ.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí tự chế như dao nhọn, mã tấu, dao cán dài, tuýp sắt…

Hung khí công an thu giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền lợi kinh doanh một nhà hàng trên đường Calmette.

Công an xác định, trong vụ hỗn chiến nói trên, một thanh niên 27 tuổi đã bị nhóm này bắt giữ, đánh đập gây thương tích.

Đình Thảo