Cha ngăn con đánh nhau bị đâm tử vong

An Giang:

Sáng ngày 8/8, theo xác nhận của Công an thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án giết người tại khu vực ấp Hòa Long 3. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bến (48 tuổi, ngụ khu dân cư thị trấn An Châu).

Theo thông tin người dân cung cấp, khoảng 1h00' ngày 8/8, ông Bến được người thân cho biết rằng con trai ông đang xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nhậu tại khu vực ấp Hòa Long 3.

Hiện trường ông Bến bị đâm tử vong

Ông Bến lo có chuyện chẳng lành nên ông quyết định đi tìm con để chở về nhà. Khi đến nơi, nhìn thấy con mình vẫn còn đang cự cãi với nhóm bạn nhậu nên ông Bến can ngăn và yêu cầu kêu con trai về ngay.

Trong lúc can ngăn, nhóm thanh niên xông vào hành hung và 1 thanh niên trong nhóm này dùng cây chọc gạo đâm 4 nhát vào lưng ông Bến. Sau đó, ông Bến bỏ chạy khoảng 100m thì gục ngã trên đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên quăng lại hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Nguyễn Hành