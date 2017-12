Bắt giữ 34 phương tiện “cát tặc” trên sông Cổ Chiên

Lực lượng chức năng bắt giữ các phương tiện hút trộm cát trong đêm

Vụ bắt giữ diễn ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự an toàn xã hội trên các tuyến giao thông trên phạm vi toàn quốc trong cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân 2018.

Sau một thời gian mật phục, theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép, vào 23h ngày 29/12, lực lượng CSGT đường thủy thuộc Cục CSGT, Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng đã bắt quả tang 34 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên thuộc địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Tàu hút trộm cát trên sông Cổ Chiên

Qua quá trình kiểm tra, các tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ tổng cộng 17 xáng cạp đang thực hiện hành vi cạp cát từ dưới lòng sông lên, cùng 17 sà lan đang chờ cạp cát vào khoang chứa. Kết quả Cục Cảnh sát giao thông đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ 34 phương tiện nói trên. Số cát thu giữ gần 3000 m3 cát.

Hiện Cục CSGT đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp củng cố hồ sơ, điều tra xác minh, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Phương tiện và tang vật bị CSGT bắt giữ

C.N.Q