Thanh Hóa: Tạm dừng thu phí trạm BOT Tào Xuyên từ 10/8

Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh Thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng Dự án giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) và Nhà đầu tư, Tổng mức đầu tư của dự án 822 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 27 năm 8 tháng, thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm.

Trạm thu phí Tào Xuyên - Thanh Hóa sẽ tạm dừng thu phí từ 10/8 (ảnh: Duy Tuyên)

Theo Bộ GTVT, trong thời gian thu giá, quyết toán chi phí đầu tư và rà soát lại Hợp đồng dự án, một số chỉ tiêu tính phương án tài chính thay đổi. Cụ thể: Tổng vốn đầu tư của dự án giảm 36 tỷ đồng, từ 822 tỷ đồng xuống 786 tỷ đồng, trong đó: vốn nhà đầu tư là 156 tỷ đồng, vốn vay 489 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng.

Lưu lượng phương tiện thực tế qua trạm thu giá tăng cao hơn so với dự kiến tại hợp đồng dự án vì lí do di dời vị trí Trạm thu phí từ Tào Xuyên đến Dốc Xây là khu vực có lưu lượng xe cao hơn so với vị trí cũ; sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội những năm gần đây.

Cùng đó, tuyến cao tốc Hà Nội -Thanh Hóa -Vinh dự kiến đi vào khai thác năm 2017, phân lưu xe qua trạm thu phí giảm còn 40% (chưa thực hiện); tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình đi vào khai thác, đồng thời tuyến Quốc lộ 1 Thanh Hóa - Vinh được mở rộng, tạo điều kiện giao thông dễ dàng, thu hút lượng xe lớn lưu thông qua trạm thu giá của dự án.

Phương án tài chính của Phụ lục Hợp đồng số 3/38-CĐBVN/HĐ/2008 tính trùng lãi phần vốn BOT. Những chỉ tiêu đầu vào để tính phương án tài chính thay đổi dẫn đến thời gian thu hoàn vốn của dự án giảm xuống còn 7 năm 2 tháng.

Thời gian thu hoàn vốn của Dự án từ 27 năm 8 tháng giảm xuống còn 7 năm 2 tháng, thời điểm thu tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư sớm hơn dự kiến 20 năm. Việc giữ nguyên thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm như hợp đồng ban đầu là chưa hợp lý.

Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đàm phán với Nhà đầu tư điều chỉnh mức lợi nhuận. Theo báo cáo của Tổng cục ĐBVN, sau nhiều vòng đàm phán, các bên chưa thống nhất mức lợi nhuận của dự án. Theo Phụ lục hợp đồng dự án, thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án kết thúc.

Tính đến ngày 31/7/2017, Nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm. Số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết 31/7/2017 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư Tổng cục ĐBVN đã đưa ra.

Vì những lí do trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục ĐBVN tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm Tào Xuyên từ 0h ngày 10/8/2017 để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Được biết, từ năm 2012, người dân lưu thông qua trạm Tào Xuyên đã bức xúc và có nhiều hoạt động phản đối thu phí. Đáng nói, vào thời điểm đó, dù Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng hoạt động nhưng trạm Tào Xuyên vẫn thu phí.

Bộ GTVT thừa nhận hiện có trạm thu phí đặt “nhầm chỗ”, đặt trạm trên tuyến này để thu hộ phí cho tuyến khác, trong đó có trạm Tào Xuyên (Thanh Hóa), trạm Bắc Thăng Long (Hà Nội). Bộ này cho biết sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm tình trạng này trong năm 2017.

Châu Như Quỳnh