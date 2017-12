Người Thái "ôm cô gái đẹp" Sabeco; Hải quan dính phốt "làm luật"

Lùm xùm đằng "sau đám cưới" cô gái đẹp Sabeco với tỷ phú Thái

Kết thúc phiên đấu giá chiều 18/12, 53,59% cổ phần của Bia Sài Gòn (Sabeco) đã chính thức được bán với số tiền lên đến gần 110 ngàn tỷ đồng hơn 4,8 tỷ USD. Chủ sở hữu nói trên không ai khác chính là "đại gia ngõ hẻm" được nói đến nhiều nhất thời gian qua là Beverage Việt Nam, đứng đằng sau là tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Người Thái chính thức ôm hơn 53% cổ phần của Sabeco

Sau việc bán Sabeco, nhiều chuyên gia đã khẳng định đây là thương vụ bán thành công khi giá bán cao hơn định giá của các tổ chức tài chính, tư vấn của nước ngoài về Sabeco. Tuy nhiên, không ít chuyên gia đặt lo ngại về việc bán Sabeco sẽ khiến DN này mất thị phần, mất cơ hội và Nhà nước chỉ thu được tiền mà thị trường bị thâu tóm.

Nhiều nghi ngại về vấn đề bán vốn Sabeco gần 5 tỷ USD để trả nợ, tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính đã đăng đàn khẳng định số tiền này không phải để trả nợ. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp khẳng định: 5 tỷ USD thu về từ bán vốn Nhà nước tại Sabeco đã có địa chỉ rõ ràng, không phải để trả nợ.

Đình chỉ 8 nhân sự hải quan Hà Nội vì "clip làm luật"

Xung quanh thông tin liên quan đến clip do một người phụ nữ đưa lên mạng tố cáo Hải quan sân bay Nội Bài làm luật khi kiểm tra hàng hóa của khách, Tổng cục Hải quan yêu cầu đình chỉ 8 cán bộ hải quan Hà Nội, trong đó có 1 lãnh đạo Chi cục phụ trách tại cửa khẩu trên.

Nhân viên Hải quan có cử chỉ không đúng mực khi thách thức người dân

Đáng chú ý, trong video clip tố hải quan Sân bay Nội Bài làm luật, hai cán bộ Hải quan có hành vi không đúng mực: Một người mặt đỏ, bị cho là uống rượu, một người mặc áo không đóng cúc, phanh ngực, lộ bụng và nhiều tiếng nói thách thức người quay video clip.

Video clip Làm luật được đưa lên mạng gây nhiều tiếng nói trái chiều, trong đó đa phần chỉ trích hải quan để xảy ra sự việc. Nhiều người được cho là đã phải bỏ tiền để lấy hàng về lên tiếng về bức xúc nói trên.

Vụ việc căng thẳng khi kết quả bước đầu Hải quan Hà Nội cho biết cán bộ của mình không làm luật. Tuy nhiên, phản ánh tới báo Dân Trí, nhiều bạn đọc không tin về kết quả kiểm tra này và nhiều người cho rằng đã từng dính phải việc phải trả tiền để lấy hàng.

Bitcoin tụt dốc, cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Trong tuần, thị trường chứng kiến xu hướng tụt dốc không phanh của tiền ảo bitcoin sau chuỗi ngày tăng giá điên đảo lên hơn 20.000 USD/bit. Mức giá hiện tại của bitcoin đã sụt giảm gần 35% giá trị, khiến nguy cơ nhiều nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng tiền ảo này.

Bitcoin vỡ trận khi giảm giá nhanh chóng, cảnh báo của hàng loạt chuyên gia về bitcoin

Chứng kiến chu kỳ tăng giá kinh hoàng, xu hướng đầu cơ của nhiều "tay to" thế giới, các chuyên gia kinh tế, luật sư đều lên tiếng cảnh báo dư luận. Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI): khi bong bóng Bitcoin vỡ, những người cầm cục than nóng này sẽ "chết" theo. "Tuy nhiên, ai là người cuối cùng cầm cục than nóng ấy sẽ là người chết. Khi nó sập sẽ gắn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

"Thực ra quả bóng đó không ai xì được, lợi nhuận quá cao trong thời gian ngắn tiềm ẩn rủi ro. Không ai biết nó sẽ vỡ ở chỗ nào nhưng chắc chắn lên nhanh sẽ vỡ, không thể nào khác được", ông Nguyễn Duy Hưng cảnh báo.

Tàu chở hàu chết Trung Quốc “suýt” vào được Việt Nam

Trong tuần, thông tin từ Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết hải quan cửa khẩu Hòn Gai (Quảng Ninh) vừa bắt giữ một tàu biển khoảng 20 tấn vận chuyển hàu số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Số hàu trên tàu 20 tấn suýt tuồn vào được Việt Nam

Theo khai báo của chủ tàu, số hàu trên được nhập về Việt Nam là hàu giống, cung cấp cho phía người nuôi tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàu trên là hàu giống và hàu được nhập qua đơn đặt hàng phía Việt Nam.

Tuy nhiên, Hải quan địa phương khẳng định, số hàu trên tàu đã chết, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Gần đây đang diễn ra ngày một gia tăng, có tinh vi vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi có lượng khách du lịch và đầu mối cung ứng thủ sản cho các tỉnh phía bắc, điều này gây nguy hiểm cho ngành nuôi trồng thủy hải sản của hai tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh vừa nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hàng loạt ông lớn Nhà nước bị giám sát vốn

Theo nguồn tin của Dân trí, các hoạt động chuẩn bị cho đợt giám sát quản lý, sử dụng vốn tại khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong đó có các tập đoàn kinh tế lớn như EVN, Viettel...do đoàn giám sát của Quốc hội thực hiện đã bắt đầu được triển khai.

Hàng loạt ông lớn Nhà nước bị giám sát vốn

Cuộc giám sát này có nội dung đầy đủ là: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016". Đây là chương trình giám sát tối cao và duy nhất đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua và triển khai trong năm 2018.

Trong quá trình giám sát, đoàn giám sát sẽ làm việc với các bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải... và các Nhà tài trợ vốn ODA như JICA, OPEC, ADB, WB.

Xe cuối năm ăn chênh 200 triệu, xe giá rẻ bán ồ ạt thị trường

Trong tuần, liên tiếp các thông tin về giá xe cuối năm được Dân Trí thông tin và đăng tải. Nổi bật nhất là thông tin các loại xe nhỏ giá rẻ được đưa ra thị trường ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, các loại xe nhập khẩu cũng được vin vào cớ cuối năm, khan hàng, do khó khăn của Nghị định 116 của Chính phủ để đẩy giá bán cho người dân.

Cuộc chiến giá xe cuối năm ngày càng căng thẳng

Không ít chiêu trò bán xe của đại lý, của hãng đã được đăng tải, đưa ra, trong đó có vấn đề ăn chênh 200 triệu đồng/chiếc xe để bán ra cho người dùng. Trong khi đó, ở phân khúc xe nhỏ giá rẻ, hàng loạt mẫu xe đã giảm giá dưới 300 triệu đồng, người mua chỉ cần có trong tay 100 triệu đồng là có thể sở hữu chiếc xe cá nhân nhỏ chở gia đình, tung tăng dạo phố cuối năm.

Thủ tướng: Kẻ kéo, người đẩy làm trì trệ đất nước

Trong tuần, nhiều phát biểu, chỉ đạo của Thủ tướng cũng được dư luận đánh giá rất cao. Phát biểu tại Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 được tổ chức sáng ngày 20/12 tại Hà Nội, Thủ tướng khẳng định: "Trì trệ mãi sẽ khó phát triển đất nước, khiến bộ máy chạy không đều, kẻ đẩy - người kéo. Những rào cản thủ tục, chi phí không cần thiết của người dân và doanh nghiệp (DN) cần phải xóa bỏ ngay".

Thủ tướng không muốn trên nóng dưới lạnh, ông yêu cầu: "Anh nào né tránh, đùn đẩy, không dám quyết đoán thì đứng sang một bên để anh khác làm...

Tổng kết, đánh giá quá trình hội nhập của Việt Nam thời gian qua, người đứng đầu Chính phủ còn yêu cầu các bộ, ngành địa phương quán triệt quan điểm: Kinh tế góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia, kinh tế bao giờ cũng đi đầu, trọng tâm cải cách “có thực mới vực được đạo”. Chúng ta không thể cứ trì trệ, chậm trễ mãi trong khi thế giới thay đổi hàng ngày, hàng giờ.

Cũng trong ngày hôm qua 23/12, tại buổi làm việc với Tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ nhắc lại thông điệp thúc đẩy cải cách nền hành chính công vụ, yêu cầu "trên nóng", "dưới cũng phải nóng theo". Thủ tướng không muốn nghe lại tình trạng: "trên nóng, dưới lạnh", Thủ tướng nói: "Anh nào né tránh, đùn đẩy, không dám quyết đoán thì đứng sang một bên để anh khác làm, chứ không phải lời nói và hành động của anh không đi liền với nhau".

Nguyễn Tuyền

(Tổng hợp)