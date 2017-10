Công an vào cuộc xử lý vụ xăng giả A92

Nghệ An:

Trong lúc kiểm tra, cơ quan chức năng "sốc" với kết quả xăng thật A92 chưa đến 50%

Liên quan đến vấn đề xăng giả A92 đã “làm mưa, làm gió” trên thị trường trong thời gian qua, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi phát hiện vụ hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An kinh doanh xăng "bẩn" để trục lợi bất chính, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương mở rộng điều tra, kết luận, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật”.

"Hiện tại cơ quan Công An tỉnh đã trực tiếp vào Cần Thơ để điều tra kĩ càng tận gốc nơi được cho là đã xuất xứ lượng dung môi để bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để pha chế xăng giả A92”. Sau khi có kết quả chính thức, Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An sẽ thông báo kết quả cho các cơ quan báo chí", ông Hà nhấn mạnh thêm!.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó, ngày 25/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng đã có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo 389 của tỉnh Nghệ An về nội dung đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng.

Ngày 25/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo389 tỉnh Nghệ An về việc triển khai chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng.

Tại buổi làm việc, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, chủ động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh, ngăn chặn kịp thời những hành vi gian lận sản xuất, kinh doanh hàng giả nói chung, xăng dầu "bẩn" nói riêng, cần phải đưa ra những chế tài xử phạt để bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An, từ ngày 19/7 đến ngày 26/10, Nghệ An đã kiểm tra 314 cơ sở, xử lý 80 điểm bán xăng dầu với số tiền phạt hành chính gần 900 triệu đồng.

Như báo Dân trí đã đưa tin, trưa 12/10, thông tin từ Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng bắt quả tang 1 xe bồn đang đổ chất dung môi vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thanh Ngũ (địa chỉ tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Số dung môi nói trên có dung tích 40.000 lít, được Công ty TNHH Thanh Ngũ mua lại của Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Mặc dù đã bị phát hiện, nhưng trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường

Kiểm tra tại Công ty TNHH Thanh Ngũ, cơ quan chức năng phát hiện 2 lọ bột tạo màu, 2 bể chứa xăng (với tổng dung tích 10.000 lít). Chủ doanh nghiệp này thừa nhận, ở bể chứa 7.000 lít xăng có pha trộn xăng theo tỷ lệ 50% xăng A92 + 50% dung môi và chất tạo màu.

Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục, phát hiện 2 bể chứa với hơn 10.000 lít xăng và 1 lọ chất bột tạo màu.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra và thời gian trước đó các doanh nghiệp này đã tuồn ra thị trường một lượng xăng giả rất lớn nên vẫn “sống khỏe” dù đã bị phát hiện.

