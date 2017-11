Hội đàm Việt – Mỹ: Phát triển ổn định, tôn trọng chính trị khác biệt

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sáng 12/11, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào đòn Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng Tổng thống Donald Trumpcùng Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm Việt Nam, đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước, coi đây là cột mốc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm Việt Nam ngay trong năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống và cảm ơn sự đón tiếp hết sức trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và đoàn. Tổng thống chia sẻ với Lãnh đạo Việt Nam và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại về người và của do cơn bão Damrey gây ra.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao sự phát triển năng động và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam và nhất trí với Chủ tịch nước Trần Đại Quang rằng hai nước cần tăng cường phát triển quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Điều rất có ý nghĩa là chỉ riêng trong năm 2017 hai nước đã có hai chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, trong đó Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Trump tới Đông Nam Á và Việt Nam cũng là nước duy nhất Tổng thống Donald Trump dừng chân tại hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng. Tổng thống Donald Trump mong muốn chuyến thăm sẽ là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo 2 nước diễn ra trong khoảng 45 phút

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về các tiến triển của quan hệ hai nước, nhấn mạnh khuôn khổ “Đối tác toàn diện” xác lập năm 2013 là cơ sở quan trọng để hai bên củng cố quan hệ trong giai đoạn hiện nay và nhất trí rằng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang có nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump trao đổi về các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn, trong đó ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư tiếp tục là trọng tâm, động lực tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện; đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm ở cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng hiện nay Hiệp định khung về thương mại và đầu tư là phù hợp để hai bên trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc, đặc biệt là cấp cao, tăng cường tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác như khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, an ninh – quốc phòng…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong cơn bão Damrey vừa qua và mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên đã hoàn tất Dự án tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng và sớm triển khai Dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa cũng như các địa điểm khác trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ các lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với ASEAN. Tổng thống Donald Trump chúc mừng thành công của Tuần lễ cấp cao APEC và đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà; khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Hoa Kỳ - ASEAN.

Về các vấn đề khu vực, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) có ý nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trumpvcũng trao đổi về các vấn đề khu vực khác cùng quan tâm, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donal Trump đã có cuộc họp báo chung trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn, báo chí, ra Tuyên bố chung về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, chứng kiến lễ ký nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, tổng trị giá trên 12 tỷ USD.

Trước đó, tối ngày 11/11, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mở tiệc quốc yến chào mừng Tổng thống Donald Trump và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm Việt Nam.

P.T