Chính phủ hối thúc việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Siết chặt kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước

Trong Nghị quyết phiên họp, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng để có giải pháp cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2017; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát tháo gỡ các rào cản, điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân, vốn ODA và FDI, phấn đấu tổng đầu tư toàn xã hội đạt mục tiêu 34-35% GDP.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cho vay theo chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch.

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; chống chuyển giá, thất thu thuế, nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể lớn; phát triển mạnh thị trường chứng khoán, đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương có giải pháp kiểm soát nhập khẩu, giảm nhập siêu, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích đẩy mạnh tiêu dùng hàng nội địa; có giải pháp củng cố và phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ trong nước, không để tình trạng bị chi phối, thâu tóm thị trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,05%, xuất khẩu đạt 33 tỷ USD. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sớm triển khai mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải trong cụm Cảng thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối; xây dựng cụm hậu cần phục vụ cụm cảng Sài Gòn; khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam và sớm triển khai mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát thủ tục cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng; chỉ đạo phát triển các phân khúc thị trường bất động sản phù hợp, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; thực hiện nghiêm các quy định về khai thác cát, có giải pháp về bình ổn giá cát, đặc biệt kiểm soát cung cầu, vận chuyển, bến bãi, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, bảo đảm minh bạch và theo cơ chế thị trường; thực hiện nghiêm kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trì hoãn, làm chậm tiến độ triển khai. Trước hết, thực hiện thoái vốn Nhà nước đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán; chú trọng kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, không để thất thoát, sai quy định; xử lý nghiêm các vi phạm.

Tập trung ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới đối với tất cả các cấp học; đẩy mạnh đổi mới giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; theo dõi sát và có giải pháp phù hợp để giải quyết việc làm cho người lao động trong cả ngắn hạn và dài hạn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh sau mùa mưa lũ; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở ở các vùng sâu, vùng xa.

Chuẩn bị tốt Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Bộ Công an tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh, trật tự; triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức chu đáo các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhất là trong dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là việc tranh thủ cơ hội Năm APEC 2017; tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 13-15 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2017.

Chính phủ khuyến khích các địa phương xây dựng hệ thống dữ liệu mở theo tinh thần công khai, minh bạch, sát thực tế, sát dân để thúc đẩy khởi nghiệp và đầu tư tư nhân; theo đó nghiên cứu, xem xét nhân rộng mô hình Trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.