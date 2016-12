Vụ VKSND tỉnh Hưng Yên quy kết sai tội bị can: Huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại!

Sáng ngày 28/12/2016, tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án “Đỗ Văn Chung phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do có kháng cáo kêu oan của bị cáo, kháng cáo của người bị hại đòi xét xử bị cáo về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tăng hình phạt cũng như có kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên và tội danh và hình phạt bản án sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo này.

Bào chữa miễn phí cho bị cáo Đỗ Văn Chung tại phiên xử phúc thẩm này có các Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Trần Hồng Phúc, Vụ Công Dũng và Phạm Thùy Linh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng việc TAND tỉnh Hưng Yên kết luận VKSND tỉnh Hưng Yên quy kết sai tội bị cáo Chung nhưng lại tuyên bị cáo Chung một tội danh khác là khiên cưỡng, bất thường.

Kết thúc thủ tục xét hỏi tại phiên tòa, Kiểm sát viên Phạm Ngọc Vỹ - đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, xác định: Các giao dịch vay giữa bị cáo Đỗ Văn Chung và người bị hại Bùi Thị Trang là có thật, các bên chỉ có lời khai khác nhau về số nợ gốc và nợ lãi cũng như mức lãi suất cho vay; riêng khoản vay 160 triệu đồng bị cáo Chung khai dùng để chơi cá độ là hành vi vi phạm pháp luật nên bản án sơ thẩm xử phạt 03 năm tù là có căn cứ; còn các nội dung liên quan đến các khoản vay khác VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị đề nghị buộc tội bị cáo về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS là không có căn cứ nên VKSND cấp cao quyết định rút kháng nghị về các nội dung này.

Tranh tụng tại phiên tòa, Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội và các luật sư đồng nghiệp đều đồng tình với việc rút kháng nghị của VKSND cấp cao tại phiên tòa, tuy nhiên các Luật sư khẳng định việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Chung phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với khoản vay 160 triệu do bị cáo khai dùng chơi cá độ mạng bóng đá là không có cơ sở để tin vì không phù hợp với bất kỳ tài liệu chứng cứ nào có trong hồ sơ vụ án, chứng cứ vật chất chứng minh không có và cũng không có ai chứng kiến việc Chung đánh cá độ mà lời khai của bị cáo chỉ là việc khai nại để khất nợ, chính lời khai của bị cáo đã cho thấy không có cơ sở để tin vì bị cáo khai chơi cá độ nhưng nộp bằng tiền mặt cho đối tượng Hùng ở Hải Phòng để chơi là lời khai không đúng, sai về phương thức đánh cá qua mạng internet; đặc biệt mâu thuẫn ngay với kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Hưng và Cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên xác định chưa xác minh điều tra được đối tượng tên là Hùng, hành vi cá độ chưa đủ căn cứ xem xét xử lý nên đã tách ra chờ xử lý sau. Hơn nữa thời điểm bị cáo khai đánh cá độ vào cuối tháng 10 thì trang mạng 188bet.com đã bị Bộ Công an triệt phá từ ngày 18/10/2013.

Tại phần tuyên án, HĐXX nhận định các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện người bị hại Bùi Thị Trang vay tiền của rất nhiều người để cho bị cáo Chung vay lại với mức lãi suất cao, có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi quy định tại Điều 163 Bộ luật hình sự, cấp sơ thẩm đã không xem xét lời khai của bị cáo Chung, mà chỉ chú trọng căn cứ vào lời khai của người bị hại để buộc tội bị cáo là chưa công bằng, chưa khách quan.

Cấp phúc thẩm cũng nhận định về hành vi dùng 160 triệu đánh cá độ bóng đá mà bị cáo khai, tại kết luận điều tra của vụ án cơ quan điều tra đã kết luận chưa xác định được, chưa đủ căn cứ, chờ xử lý sau nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo dùng 160 triệu đồng để đánh cá độ theo lời khai nại ra của bị cáo để kết tội theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 140 BLHS là chưa có cơ sở và không đúng quy định của pháp luật.

Do nhận thấy quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại cấp sơ thẩm chưa khách quan, chưa công bằng, chưa toàn diện nên HĐXX quyết định hủy bản án để chuyển hồ sơ vụ án điều tra lại.

Phát biểu sau phiên tòa phúc thẩm, Luật sư Nguyễn Văn Chiến đánh giá cao chất lượng xét xử của phiên tòa này. Luật sư Chiến cho rằng lẽ ra Tòa án cấp phúc thẩm có thể tuyên bị cáo không phạm tội và trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa vì việc quyết định hủy bản án sơ thẩm để chuyển hồ sơ vụ án điều tra lại thì toàn bộ các vấn đề đó đều đã được điều tra, kết luận tại 02 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung trong quá trình giải quyết vụ án từ cấp sơ thẩm. Tuy nhiên đây là sự thận trọng của Tòa án cấp phúc thẩm.

Luật sư Chiến tin rằng, khi hồ sơ trả về cho VKSND tỉnh Hưng Yên và tiến trình điều tra lại sẽ làm nổi bật bản chất khách quan của quan hệ dân sự vay và cho vay, đặc biệt lưu ý đến dấu hiệu “cho vay nặng lãi” của người bị hại mà HĐXX cấp phúc thẩm đã kết luận. Sổ ghi chép các lần vay, lãi suất, việc thanh toán của bị cáo Chung phù hợp với các Giấy vay tiền mà người bị hại xuất trình. Chính điều này đã cho thấy bị cáo Chung không cần phải có thủ đoạn gian dối và cũng không có yếu tố chiếm đoạt tiền vay rồi.

Với tư cách là ĐBQH khóa XIV này, LS Nguyễn Văn Chiến cho biết sẽ thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án này thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình để bảo vệ pháp chế, công lý và lẽ phải.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế