Yêu cầu định giá tài sản dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC

Đây là một trong 7 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư, đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cung cấp hồ sơ, để điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định giá trị của thửa đất có diện tích đất ở và đất thương mại, dịch vụ; thửa đất có diện tích đất xây dựng nhà ở liền kề, đất xây dựng biệt thự, đất xây dựng công trình hỗn hợp; thửa đất có diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng.

Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa.

Toàn bộ diện tích đất nói trên đều thuộc Lô C4, C5 - Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các bước theo quy định để thực hiện định giá nội dung tài sản theo yêu cầu, đảm bảo khách quan, minh bạch, chính xác. Thời gian cơ quan chức năng thực hiện định giá tài sản là đến ngày 15/2.

Trước đó, sau đề nghị của Bộ Công an, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận thanh tra, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan công an điều tra dấu hiệu tội phạm đối với tổ chức, cá nhân tham mưu việc giao hơn 11.000m2 đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án công trình hỗn hợp và nhà ở thuộc khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa (nay là Dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa), do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư.

Đồng thời, kiến nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có vi phạm khi triển khai dự án.