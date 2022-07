Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ loạt dự án FLC ở Thanh Hóa

Theo văn bản của Bộ Công an gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3 của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Quần thể nghỉ dưỡng FLC tại Sầm Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Căn cứ các quy định và yêu cầu điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp cung cấp hồ sơ dự án đất, các tài liệu liên quan việc phê duyệt, triển khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại các dự án bất động sản do Công ty CP Tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa bàn Thanh Hóa.

Các dự án được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC; FLC Sầm Sơn Golf Links; Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa; Nhà máy gạch Tuynel FLC; Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long; Dự án xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC (chưa được giao đất, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư); Dự án không gian du lịch ven biển phía Đông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa tập hợp tài liệu (có đóng dấu xác nhận) và cung cấp trước ngày 30/7, tạo điều kiện cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ.