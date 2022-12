"Ý tưởng, sáng kiến đạt giải An toàn giao thông 2022 phải có khả năng thực tiễn"

Sau 4 tháng phát động và triển khai, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục cảnh sát giao thông phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã khép lại với Vòng chung kết và Lễ trao giải diễn ra vào 2 ngày 26 và 27/12. 10 ý tưởng và giải pháp công nghệ đã trải qua vòng thi hackathon và thuyết trình, phản biện ban giám khảo nhằm tìm ra chủ nhân của giải thưởng tổng trị giá 300 triệu đồng.

Là trưởng ban giám khảo, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng 4, Cục cảnh sát giao thông cho hay việc mới tổ chức lần đầu nhưng thu hút được hơn 200 bài dự thi, với chất lượng các tác phẩm trong top 10 thực sự nổi bật đã cho thấy thành công cuộc thi này.

"Các tác phẩm vào chung kết nói chung rất công phu, có bài được trình bày như một bài nghiên cứu hàng trăm trang; có bài có cả video mô tả ý tưởng, đồ họa trực quan, thậm chí có sản phẩm đã được áp dụng trong thực tiễn với quy mô nhỏ để chứng thực tính hiệu quả, cho thấy người dự thi đã nghiên cứu và có thử nghiệm trước khi gửi bài tham gia.

Chúng tôi mong muốn những ý tưởng, sáng kiến từ cuộc thi này sẽ được hiện thực hóa. Biết đâu đó, những sản phẩm này sẽ hiện hữu trên các phương tiện giao thông, trong việc tổ chức giao thông và quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông", Đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ.

Ông Lê Bảo Trung, giám khảo hạng mục Giải pháp Công nghệ của cuộc thi đánh giá chất lượng bài thi trong vòng chung kết khá đa dạng, từ giải pháp điều khiển toàn bộ hệ thống giao thông, đèn tín hiệu, hỗ trợ kỹ thuật cho ô tô. Vị này cho hay ý kiến của ban giám khảo khá đồng nhất cho những giải cao nhất khi đặt tính thiết thực, có tiềm năng áp dụng cho xã hội là tiêu chí quan trọng hàng đầu.

"Riêng với bài thi giải pháp công nghệ đạt giải nhất, nhóm tác giả đã đưa được nhiều công nghệ vào sản phẩm, có tính đồng bộ hóa giải quyết được một số bài toán như ùn tắc, đo lưu lượng xe, có khả năng áp dụng tại nhiều đô thị lớn, những nơi ùn tắc giao thông đang ở mức độ cao. Nhóm tác giả đặt ra bài toán hợp lý và tìm được lời giải, nên đã thuyết phục được ban giám khảo. Nếu ứng dụng này được một đơn vị sản xuất, như camera hành trình, sử dụng thì nó sẽ phát huy được hiệu quả thực sự", giám khảo Lê Bảo Trung chia sẻ.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Thiếu tướng Lê Xuân Đức đánh giá chương trình Sáng kiến An toàn giao thông nói chung và cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn đã mang lại hiệu quả rất lớn với toàn xã hội.

"Sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông, nhà khoa học, doanh nghiệp đã tạo thành một hệ ý thức về tham gia giao thông, tác động trực tiếp đến người dân. Những ý tưởng, sáng kiến của người dân phục vụ lại chính họ, ghi dấu ấn thành công lớn nhất của cuộc thi này", Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Vòng chung kết và lễ trao giải của cuộc thi đã được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/12, tìm ra 10 ý tưởng và sáng kiến xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Để xem thêm toàn bộ thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, các sản phẩm trong top 20, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.