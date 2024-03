Xưởng sản xuất cáp điện ở Biên Hòa bùng cháy khi công nhân đang làm

Tối 18/3, lực lượng Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp Công an TP Biên Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất cáp điện tại phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất cáp điện (Ảnh: Hoàng Bình).

Khoảng 16h30 cùng ngày, xưởng sản xuất dây cáp điện của công ty chuyên sản xuất, lắp ráp cáp điện, cáp viễn thông tại phường An Hòa, TP Biên Hòa bốc cháy dữ dội. Thời điểm này công nhân đang làm việc tại xưởng tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Do nguyên vật liệu bên trong nhà xưởng toàn nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ công ty. Khói bốc cao nghi ngút cả trăm mét kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Sau một giờ, vụ cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn máy móc, bàn ghế, vật dụng, hàng hóa trong nhà xưởng rộng hơn 500m2.