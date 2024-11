Xử phạt xe ben "đại náo" làng đại học ở TPHCM sau phản ánh của Dân trí

Sau phản ánh của báo Dân trí vụ xe tải tràn vào Đại học Quốc gia TPHCM, người dân thấp thỏm, lãnh đạo UBND TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an lập tổ tuần tra trên đường Vành đai Đại học Quốc gia TPHCM, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Dĩ An đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xe ben vượt quá tải trọng chạy vào đường Vành đai.

Xe ben thắng lết bánh một đoạn hơn 2m khi tránh một xe ba gác chạy phía trước (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lúc 15h25 ngày 8/11, tài xế Huỳnh Thanh S. (SN 1982, ngụ TPHCM), lái xe ben mang biển số 51D-857.74, trọng tải 12 tấn (không có hàng trên thùng), từ Xa lộ Hà Nội vào đường Vành đai (cho phép tải trọng 5 tấn), liền bị CSGT dừng xe, lập biên bản.

Cùng thời điểm, tài xế Thái Phi H. (SN 1997, ngụ TPHCM), lái xe ben biển số 51D-965.49 có trọng tải 12 tấn, chạy vào đường Vành đai cũng bị tổ tuần tra bám theo ghi hình.

Xe ben chạy tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, phải thắng gấp để tránh va chạm với một xe ba gác chạy phía trước. Cú thắng gấp khiến lốp xe cà trên mặt đường một đoạn hơn 2m. Tài xế sau đó bị CSGT ra hiệu dừng xe, xử lý.

Những ngày sau, tổ tuần tra cũng lập biên bản xử lý nhiều tài xế xe ben với hành vi Đi vào đường nơi có biển báo hiệu cấm đi vào đối với phương tiện đang điều khiển.

CSGT lập biên bản một tài xế lái xe ben đi vào đường cấm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo CSGT, với hành vi này tài xế sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tài xế vẫn cố tình lợi dụng lúc vắng CSGT, lái xe chạy trên đường Vành đai. Cụ thể, lúc 17h25 ngày 11/11, xe ben mang biển số 51D-313.09 chạy từ đường trục chính Đông Tây vào đường Vành đai, tiếp tục rẽ trái vào đường N1 (khu dân cư 61) để ra đường Tân Lập. Tối cùng ngày, có thêm nhiều xe ben khác cũng chạy trên đường Vành đai.

Lãnh đạo UBND TP Dĩ An cho biết, trước mắt đơn vị sẽ chỉ đạo Công an TP Dĩ An tăng cường tuần tra trong khuôn viên Đại học Quốc gia để xử lý triệt để tình trạng các xe đi vào đường cấm, đồng thời nghiên cứu phương án, gắn biển báo cấm hợp lý.