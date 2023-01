Xử phạt người đăng clip bịa đặt Chủ tịch Vingroup "chống lưng" nghệ sĩ

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính T.C.T. (23 tuổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội (Đội 3) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phát hiện một số tài khoản Facebook, TikTok đăng thông tin sai sự thật, có nội dung bịa đặt về tập đoàn Vingroup và lãnh đạo của tập đoàn này.

Tài khoản mạng xã hội của T. (Ảnh: ANTĐ).

Ngày 10/1, cơ quan chức năng mời chủ tài khoản là T. đến trụ sở làm việc. Tại đây, T. khai lập tài khoản mạng xã hội để chia sẻ các thông tin kinh tế, chứng khoán, giải trí.

Sau một thời gian, nam thanh niên đọc được một thông tin lan truyền rằng Chủ tịch Tập đoàn Vingroup "chống lưng" cho một ngôi sao showbiz Việt. Dù không biết nội dung này đúng hay sai, T. vẫn làm một clip dài 14 giây để phát tán thông tin, nhằm mục đích "câu view".

Clip này sau đó được hơn 300.000 lượt xem và hơn 4.600 lượt tương tác.

Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin lan truyền trên hoàn toàn sai sự thật.

Làm việc với nhà chức trách, T. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm và xóa clip trên.