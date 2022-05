Xử phạt 4 đơn vị xả thải ra kênh Bắc Hưng Hải

Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải không chỉ gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng Cảnh sát môi trường toàn tỉnh, chủ công là Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương đã mở 2 đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường thu mẫu nước thải tại Công ty GFT Unique. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm tra, phát hiện, trình lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo nội dung vi phạm và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 tổ chức vi phạm nghiêm trọng về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải với tổng số tiền 740 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam (xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) số tiền 250 triệu đồng; Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam (xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) số tiền 130 triệu đồng; Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) số tiền 210 triệu đồng; Trung tâm Y tế huyện Bình Giang (xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) số tiền 150 triệu đồng.

Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện Công ty GFT Unique. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ngành nghề sản xuất chính của 2 công ty GFT Unique và Sky Dragon đều là sản xuất gia công đồ chơi trẻ em. Riêng Công ty GFT Unique, tháng 4/2022 vừa bị Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 62 triệu đồng về hành vi chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.

Bốn tổ chức bị xử phạt nêu trên phải rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường để khắc phục hậu quả. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 120 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Qua thực hiện 2 đợt cao điểm từ ngày 18/2 đến ngày 14/5, lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh Hải Dương, chủ công là Phòng Cảnh sát môi trường đã huy động lực lượng rà soát, kiểm tra, phát hiện 54 tổ chức, cá nhân vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1,588 tỷ đồng.

Hình ảnh xả thải của Công ty Sky Dragon. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Kết quả đợt tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở có hoạt động xả thải vào hệ thống Bắc Hưng Hải vừa qua của lực lượng Cảnh sát môi trường toàn tỉnh đã góp phần quan trọng ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng công an mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát môi trường và Công an các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khắc phục những tồn tại gây ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.