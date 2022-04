"Xử nghiêm vụ FLC, Tân Hoàng Minh - không có chuyện bắt chuột vỡ bình"

Chiều 27/4, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Quang Phong).

Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 4 vụ án/23 bị can, khởi tố mới 7 bị can trong 3 vụ án, khởi tố bổ sung tội danh 4 bị can trong 2 vụ án.

Cụ thể, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC; vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Thường trực Ban chỉ đạo cũng thống nhất bổ sung 2 vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Đảng, Nhà nước tính toán rất kỹ lưỡng được gì, mất khi xử lý hoặc không xử lý các vụ án có liên quan đến doanh nghiệp lớn.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên (Ảnh: Quang Phong).

Theo ông Yên, các hoạt động kinh tế, trong đó có tài chính, tín dụng ngân hàng, chứng khoán… thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể là mục tiêu của cả thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam.

Điều đó tạo nguồn lực, niềm tin để tất cả các chủ thể sẵn sàng đầu tư, cũng như quyền lợi của các bên được bảo đảm. Cho nên, việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến lĩnh vực này là cần thiết và hoàn toàn có lợi.

"Tất nhiên không thể tránh được tác động nào đó", ông Yên nói. Song theo Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, các cơ quan chức năng đã có chủ trương, biện pháp, giải pháp sao cho các doanh nghiệp có "ông chủ" liên quan đến vụ án vẫn hoạt động bình thường.

Trước việc điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong vụ án xảy ra tại FLC, Tân Hoàng Minh, ông Yên khẳng định, "không có chuyện bắt chuột vỡ bình".

"Sai đến đâu sẽ xử đến đó. Sự việc có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, mà đã khởi tố thì phải điều tra, đã điều tra thì phải truy tố và xét xử. Chúng ta đã nhất quán nguyên tắc chỉ đạo: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và hoàn toàn không chịu sự tác động không đúng của bất cứ cơ quan, tổ chức, lực lượng có thẩm quyền nào", ông Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - ông Nguyễn Thái Học (Ảnh: Quang Phong).

Trao đổi thêm về vấn đề trên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh việc xử lý những hành vi vi phạm trong các vụ án là đúng quy định của luật pháp.

"Mục đích của việc xử lý vi phạm như vậy là làm lành mạnh thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp", ông Học nói.

Theo ông Học, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có ý kiến cho hay, vừa qua trên thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là "ảo", bị đẩy giá, không phản ánh đúng giá trị thực.

"Việc xử lý nhằm đưa thị trường này về đúng giá trị thực của nó và đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi công dân tham gia vào các hoạt động này", ông Nguyễn Thái Học khẳng định lại một lần nữa, các hoạt động của các doanh nghiệp được bảo đảm, tức là "sai đến đâu xử lý đến đó, ai sai thì xử lý".