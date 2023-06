Xôn xao clip tài xế công nghệ bị bắt đền 200 triệu đồng ở trạm BOT TPHCM

Ngày 26/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cự cãi giữa tài xế xe ô tô công nghệ và nhân viên trạm BOT với nội dung thanh chắn tự động trạm thu phí giá 200 triệu đồng khiến nhiều người quan tâm.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào trưa 23/6 tại trạm BOT xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, TPHCM. Theo clip, một người đàn ông được cho là nhân viên túc trực tại trạm BOT yêu cầu tài xế ô tô công nghệ phải bồi thường 200 triệu vì đã làm hư hại thanh chắn tại trạm này.

Clip tài xế công nghệ bị bắt đền 200 triệu đồng ở trạm BOT TPHCM

Lúc này, nam tài xế cho rằng thanh chắn tự động dỡ lên nên mới di chuyển qua. Đáp lại lời tài xế, một nhân viên gằn giọng hỏi liên tục "lịch sử giao dịch anh đã trừ tiền chưa".

Nam tài xế khẳng định tài khoản ETC vẫn có tiền và cho rằng lỗi này là của trạm BOT. Sau đó nhân viên trạm BOT giải thích do tài xế trên thiếu quan sát, cả hai tiếp tục giằng co gần 8 phút.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, xác nhận có vụ việc trên.

Theo ông Nam, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc xe ô tô công nghệ không giữ khoảng cách với xe phía trước. Trong lúc hệ thống thu phí tự động đang đọc thẻ phương tiện phía trước xe này đi qua nên thanh chắn hạ xuống đè nhẹ lên trần xe.

Tuy nhiên, sau khi nhân viên trạm thu phí kiểm tra, xe ôtô công nghệ này gắn hai thẻ E-Pass (thẻ dán trên mỗi phương tiện cơ giới và được gắn với một mã (mã vạch) định danh cho phương tiện nên hệ thống thu phí tự động chỉ đọc được một thẻ trùng với biển số hiện tại nhưng thẻ đó không đủ tiền nên xảy ra sự việc.

Theo vị đại diện này, nhân viên trạm BOT trong lúc thiếu kiềm chế nên đã phát ngôn chưa đúng. Thông thường, xử lý sự cố thì phải xác định hư hại sau đó lập biên bản, nhân viên không được yêu cầu bồi thường như trong clip.