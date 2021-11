Xem chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng răng kéo xe, đập đá trên bụng

Chiều 11/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chủ động chuẩn bị thêm lực lượng cơ động dự bị, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất của Công an tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về thành lập đơn vị Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định về thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Công an tỉnh Thanh Hóa được thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa được thành lập, tổ chức bộ máy gồm 3 Tiểu đoàn với biên chế 1.094 cán bộ chiến sĩ.

Cùng với việc phát triển kinh tế, dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu gia tăng các hoạt động chống phá, tuyên truyền, lôi kéo, kích động quần chúng biểu tình, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thu hút, kích động, tổ chức tập trung đông người gây rối an ninh trật tự...; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra thảm họa,...

Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh; bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, các sự kiện quan trọng, tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện phương án tác chiến, chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ngay sau lễ công bố Quyết định, Ban Chỉ huy Trung đoàn phối hợp với các phòng chức năng khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; tổ chức họp cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của Trung đoàn từ cấp Tiểu đội trở lên để quán triệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung đoàn, đề ra chương trình, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 cũng như những năm tiếp theo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện…