Chạy xe tốc độ cao, đánh võng "khiêu khích" trước đầu xe cảnh sát

Dân trí Khi phát hiện lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang trên đường, các đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn lạng lách, đánh võng, khiêu khích cảnh sát.

Ngày 8/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh này về cao điểm tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, lực lượng CSCĐ đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung chỉ đạo đến 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Các đối tượng lạng lách, đánh võng ngay trước đầu xe của lực lượng CSCĐ (Ảnh cắt từ clip).

Phòng CSCĐ cũng đã phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, công an các phường, xã thuộc Công an thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn nắm tình hình, huy động tối đa lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiến thuật nhằm bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Hình ảnh các đối tượng đánh võng "khiêu khích" trước đầu xe cảnh sát.

Trong thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 28/9 đến 8/10, Phòng CSCĐ đã tổ chức 10 ca tuần tra với 58 tổ và 348 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và tiến hành lập biên bản hơn 50 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông đường bộ, trong đó có 10 trường hợp có hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ, Công an Thanh Hóa, qua theo dõi, thời gian gần đây, một số nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện lân cận thường xuyên xuất hiện tình trạng tụ tập tham gia giao thông, điều khiển xe không gắn biển số, hoặc che biển số; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, cản trở, chống đối lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ.

Tại địa bàn thành phố Thanh Hóa, các đối tượng thường xuyên tụ tập ở khu vực chợ đầu mối, đường Tống Duy Tân, Đại lộ Lê Lợi...

Nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện, xử lý (Ảnh: Phòng CSCĐ cung cấp).

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra, khi phát hiện lực lượng CSCĐ, nhiều đối tượng còn chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và có hành vi khiêu khích ngay trước đầu xe của lực lượng cảnh sát tuần tra.

Trước thực trạng trên, Phòng CSCĐ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và triển khai lực lượng truy bắt, tiến hành gọi, hỏi 18 đối tượng, tạm giữ 10 phương tiện của 3 nhóm trên địa bàn phường Điện Biên, Đông Vệ (thành phố Thanh Hóa) và xã Đông Văn (huyện Đông Sơn).

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, lực lượng CSCĐ không truy đuổi mà bám theo các đối tượng để xác minh rõ hành vi, tình tiết, ghi lại hình ảnh về quãng đường, thời gian và phương tiện vi phạm mà các đối tượng sử dụng, sau đó củng cố hồ sơ và xử phạt nguội.

Qua tuần tra vũ trang, lực lượng CSCĐ còn phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu tội phạm (Ảnh: Phòng CSCĐ cung cấp).

Hiện Phòng CSCĐ đã lập hồ sơ theo dõi và tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm nêu trên của các đối tượng. Qua rà soát, những đối tượng chủ yếu có độ tuổi từ 16-22, đa số đang ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, qua tuần tra vũ trang, lực lượng CSCĐ còn phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Đã phát hiện một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và đã bàn giao cho Công an huyện Đông Sơn, khởi tố vụ án và xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trần Lê