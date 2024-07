Xem cảnh sát cơ động biểu diễn tuyệt kỹ với gậy tonfa

Xem cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật với gậy tonfa (Video: Hoàng Lam).

Sáng 1/7, tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập 3.979 tổ bảo vệ ANTT tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản.

Theo luật định, lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình về ANTT; hỗ trợ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Tại buổi lễ, các lực lượng diễu hành, biểu dương lực lượng và biểu diễn các màn võ thuật phô diễn sức mạnh. Trong ảnh là lực lượng cơ động thực hiện bài quyền 38 động tác.

Bài quyền là sự vận dụng sáng tạo có hiệu quả từ các môn phái võ. Trên nền tảng của các tư thế tấn, các thế đứng vững chắc, di chuyển linh hoạt, lực lượng cảnh sát tung các đòn đánh quyết định, tạo thế áp đảo đối tượng.

Bài quyền bao gồm các thế đứng linh hoạt, các đòn tấn công bằng tay, chân kết hợp liên hoàn, thay đổi vị trí chiến đấu - tấn công và phòng thủ.

Cảnh sát cơ động biểu diễn quyền tonfa 33 động tác. Gậy tonfa có công năng đỡ, đâm, đánh và hóa giải các đòn thế của đối phương. Hiện nay, gậy tonfa được sử dụng ở nhiều quốc gia như một trang bị tiêu chuẩn của lực lượng cảnh sát.

Đánh phân thế có thể phân tách thành từng đòn, từng thế kỹ thuật hoặc phân tách chiêu thức tổ hợp đòn để bài quyền trở thành bài võ gồm: các động tác công, thủ, phản, biến với thái cực, lưỡng phi, tứ thượng, bát quái, ngũ hành, tương sinh, tương khắc lẫn nhau.

Trong ảnh, Cảnh sát cơ động dùng gậy tonfa chế ngự đòn đánh bằng dao găm của đối phương.

Gậy tonfa là công cụ hỗ trợ gọn, nhẹ, rất thuận tiện cho lực lượng Cảnh sát cơ động áp dụng trong học tập và chiến đấu. Khi kết hợp và vận dụng và các động tác kỹ, chiến thuật, võ thuật đã trở nên linh hoạt các động tác nhanh, mạnh, chắc, kín ở nhiều tư thế khác nhau, mang lại hiệu quả chiến đấu cao.

Trong ảnh, Cảnh sát cơ động dùng gậy tonfa hóa giải đòn tấn công bằng đao của đối phương.

Bài quyền tonfa 33 động tác là sự kết hợp linh hoạt giữa võ thuật Công an nhân dân với kỹ thuật sử dụng gậy tonfa bằng cả 2 tay. Các đòn đánh hết sức đẹp mắt và hiệu quả, với các đòn tấn công bằng tay, bằng chân, công thủ liên hoàn chắc chắn.

Đây là sự chắt lọc tinh hoa, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Từng động tác trong bài quyền đẹp mắt, hoa mỹ và có tính ứng dụng cao.

Các động tác bằng tay, chân, công, thủ, liên hoàn, vững chắc, kết hợp dùng gậy tonfa hai tay tạo cho người chiến sỹ thế phòng thủ khép kín.

Lực lượng Cảnh sát cơ động vận động qua giàn lửa để tiếp cận mục tiêu.

Sau khi vận động qua cầu độc mộc, Cảnh sát cơ động vượt vòng lửa tiếp cận mục tiêu. Trong quá trình vận động, cán bộ chiến sỹ phải tập trung cao độ và phải rèn luyện các kỹ năng ngã một cách thuần thục để vượt qua vật cản một cách nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn và giữ được bí mật.

Nữ cảnh sát sử dụng đòn kẹp cổ, trấn áp, bắt giữ đối tượng quá khích trong một tình huống giả định tại lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.