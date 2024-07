Ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại nhiều tỉnh, thành

Sáng 1/7, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Lễ ra mắt có sự tham gia của 575 người là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 130 tổ trưởng, 122 tổ phó, 323 tổ viên.

Tại lễ ra mắt, các cán bộ trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện diễu hành và diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Buổi lễ được tổ chức trước Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: N.T.).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sớm ổn định tổ chức, nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Theo bà Hà, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật; chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND các xã, phường, thị trấn và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an trong thực hiện nhiệm vụ theo luật định; dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Đồng thời, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra; phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức; tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các ngành, đoàn thể địa phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đặt sự bình yên của địa bàn, lợi ích của tập thể, của người dân lên trên hết, đặc biệt không lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu...

Ông Nguyễn Xuân Hợp (thành viên tổ bảo vệ ANTT phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm), đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, khẳng định việc tham gia lực lượng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và xin hứa sẽ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, phối hợp chặt chẽ với công an phường và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cà Mau diễu hành ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sáng 1/7, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là một trong những địa phương được Bộ Công an chọn làm "điểm" tổ chức sự kiện này.

Cà Mau ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Video: Huỳnh Hải)

Cà Mau có 8 huyện và 1 thành phố. Tỉnh này thành lập 883 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 2.933 thành viên.

Tại lễ ra mắt, tỉnh tổ chức diễu hành với các nhóm: Khối kiệu ảnh Bác Hồ; khối huy hiệu lực lượng tham gia bảo vệ ANTT; khối lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến từ các huyện, thành phố; khối xe mô tô công an xã và xe ô tô tải, phương tiện xe chuyên dụng phục vụ công tác của lực lượng công an xã, được trang bị đầy đủ thiết bị loa, còi, đèn ưu tiên.

Ngay sau lễ diễu hành là hoạt động diễn tập thực hành xử lý 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm: Các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy, nổ, phương tiện tổ chức đua xe trái phép, phá rối ANTT tại địa phương; các đối tượng tụ tập đông người tổ chức đánh nhau gây thương tích; bạo lực gia đình, đe dọa giết người.

Tỉnh Cà Mau có hơn 2.930 thành viên tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, cho biết lễ ra mắt là mốc đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của nhân dân để hỗ trợ lực lượng công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Quang đánh giá cao cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

"Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng này quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới", ông Quang nhấn mạnh.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở diễn tập xử lý tình huống các đối tượng tụ tập đông người tổ chức đánh nhau gây thương tích (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động hiệu quả, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang đề nghị tỉnh Cà Mau quan tâm về chế độ, chính sách, tập huấn về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ,… cho lực lượng này.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Quang yêu cầu phải luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, năng lực công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và UBND tỉnh Cà Mau trao cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở tại các địa phương (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chị Phạm Thị Tiền (Tổ bảo vệ ANTT phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) cho biết, chị và các thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh rất vui khi các lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên bán chuyên trách và đội dân phòng được thống nhất về một tổ chức, hoạt động.

Lực lượng thành lập mới còn được hỗ trợ công cụ, trang phục, địa điểm làm việc và các chế độ chính sách. "Chúng tôi xin hứa luôn đoàn kết, phấn đấu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở", chị Tiền chia sẻ.

Quảng Ngãi có hơn 3.000 người tham gia lực lượng

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.000 thành viên. Lực lượng này ra đời trên cơ sở kiện toàn công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Theo Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc thành lập và ra mắt lực lượng là sự kiện rất quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một lực lượng mới.

"Đây là lực lượng quan trọng hỗ trợ và tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội", Đại tá Phan Công Bình nhấn mạnh.

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Ảnh: Quốc Triều).

Tại Quảng Ngãi, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với tổ trưởng là 1,5 triệu đồng; tổ phó 1,4 triệu đồng; tổ viên 1,3 triệu đồng.

Lực lượng này còn được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, 50% mức đóng bảo hiểm y tế và một số chế độ, chính sách khác.