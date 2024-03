Xe tải cán tử vong người đàn ông ngủ trên vỉa hè rồi bỏ trốn

Chiều 15/3, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang truy tìm xe tải cán chết người rồi bỏ trốn. Vụ việc xảy ra ở đường ĐT743, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương),

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 6h ngày 15/3, người đàn ông đang nằm ngủ trên vỉa hè. Lúc này, xe tải rẽ phải để quay đầu và chạy lên vỉa hè, cán trúng người đàn ông khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi nạn nhân bị xe tải cán tử vong (Ảnh: Phạm Diện).

Sau tai nạn, xe tải không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Tại hiện trường, công an phát hiện có một ba lô màu đen, kiểm tra bên trong có đựng quần áo, giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên mang tên N.P.H. (SN 2003, quê Đắk Lắk). Tuy nhiên, qua xác minh nạn nhân không phải anh H. mà là một người khác.

Công an TP Dĩ An đang tiếp tục xác minh danh tính của nạn nhân.