Xe "luồng xanh" 25 tỉnh phía Nam phải khai báo qua hệ thống của Bộ Công an

Dân trí Quy định áp dụng từ 22h đêm nay, 22/8. Tất cả các phương tiện "luồng xanh" đi qua các chốt kiểm dịch Covid-19 ở 25 tỉnh, thành phía Nam phải thực hiện khai báo y tế qua hệ thống của Bộ Công an.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương, Bộ Công an về phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (22/8), các đơn vị liên quan của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã có buổi họp bàn thống nhất, từ 22h đêm nay 22/8, tất cả các phương tiện vận tải "luồng xanh" khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam, phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an tại địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Bộ Công an lưu ý, các lái xe cần truy cập vào địa chỉ: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, thực hiện khai báo thông tin cá nhân, y tế để lấy mã QR trước khi di chuyển, nhằm tránh việc đến các chốt mới thực hiện việc này, sẽ gây ùn tắc. (Ảnh: Đỗ Quân).

Theo đó, Tổng cục đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo ngay các Sở Giao thông vận tải 25 tỉnh, thành phố phía Nam khi thực hiện việc cấp mã QR ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh". Tổng cục đường bộ phải yêu cầu tất cả các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế, người bốc vác,... khai báo y tế tại website có địa chỉ như trên.

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sỹ tại các trạm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ 25 tỉnh, thành phố phía Nam giám sát thực hiện nghiêm yêu cầu kiểm tra mã QR tại hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch.

Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các xe vận tải luồng xanh phải chủ động việc khai báo y tế; không để xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các chốt, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Hiện Bộ Công an, Bộ y tế, Bộ thông tin và truyền thông đã thống nhất sử dụng một mã QR, một tờ khai y tế với việc khai báo thông tin đơn giản trên nền tảng dữ liệu dân cư đảm bảo tính chính xác; đồng thời giúp việc truy vết F0, F1, F2 và hỗ trợ các chốt kiểm soát nhanh nhất.

Nguyễn Dương