Xe khách nát đầu, 2 người thương vong sau khi đâm xe tải

Ngày 7/2, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An, vào khoảng 4h30 cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B-024xx do tài xế T.Q.H. (trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng huyện Tân Kỳ - Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường mòn Hồ Chí Minh (Ảnh: C.H.).

Khi đi đến Km671, đoạn qua xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe tải chở ngô mang biển kiểm soát 20C- 228.xx, do anh Đ.B.P. (trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn), điều khiển đang đỗ cùng chiều trên đường.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu xe khách nát bét. Vụ tai nạn đã làm phụ xe khách là anh N.C.T. (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) tử vong tại chỗ, một hành khách trên xe bị thương nặng.

Chiếc xe khách nát bét đầu (Ảnh: C.H.).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.