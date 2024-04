Xe khách các tuyến từ TPHCM đi tỉnh "cháy vé" dịp lễ 30/4-1/5

Ngày 25/4, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh (TPHCM) lượng khách khá vắng vẻ. Tuy nhiên, số xe đậu tại đây vẫn đông nghịt, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ.

Tại một số điểm bán vé, bảng giá cước tuyến cố định có thay đổi, giá phụ thu dịp 30/4 và 1/5 tăng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Các nhà xe đa phần đã hết vé cho ngày 26, 27/4, một số nhà xe chỉ còn vé trong hôm nay.

Xe khách tăng cường tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh phục vụ dịp lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Nguyễn Văn Vũ (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, sau khi nắm được lịch nghỉ lễ cụ thể từ công ty, ngày 24/4, anh liên hệ nhiều nhà xe để đặt vé về quê, tuy nhiên đều hết vé.

"Sáng nay tôi tranh thủ đến bến xe Miền Đông hỏi trực tiếp, một số nhà xe vẫn còn vé trong ngày, tuy nhiên chỉ còn một vài chỗ ở hàng ghế phía sau, không được lựa chọn. Tôi có con nhỏ nằm sau mệt nên chắc thuê ô tô tự lái đưa gia đình về", anh Vũ nói.

Nhiều nhà xe đã hết vé từ ngày mai, 26/4(Ảnh: Hoàng Hướng).

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, từ ngày 26-27/4, lượng khách qua bến sẽ tăng mạnh. Dự kiến, ngày 27/4-3/5, sẽ có 2.560 xe xuất bến, khoảng trên 5.6000 lượt khách, tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 22/4, bến đã tiếp nhận 29/73 đơn vị kê khai tăng giá cước từ 20% đến 40% theo từng khu vực. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Bến xe Miền Đông cũng cho tăng cường, điều động thêm xe để phục vụ khách.

Trong khi đó, tại khu vực sân bay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn cao điểm cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 26/4-1/5), dự kiến cảng khai thác 4.280 chuyến bay đi và đến.

Trong số đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay nội địa, cùng hơn 686.000 hành khách. Trung bình sân bay khai thác 720 chuyến bay/ngày. Hai ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 26/4 và 1/5, với 740 chuyến bay với 125.000 hành khách/ngày.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Thư Trần).

Để đảm bảo phục vụ hành khách trong dịp cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất lên kế hoạch tăng cường công tác an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các chuyến bay đi và đến cảng.

Các đơn vị được giao tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người và phương tiện ra vào các cổng kiểm soát; rà soát hệ thống camera tại khu vực thủ tục, băng chuyền hành lý tại nhà ga quốc tế, quốc nội; tổ chức tốt công tác điều phối, phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc.

Về khu vực đường sắt, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 30/4, 1/5, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày, đơn vị còn tổ chức chạy thêm 34 đoàn tàu từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại.

Dịp này, công ty giảm khứ hồi 5% lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.

Theo ông Tuấn, dịp lễ này dự kiến có khoảng 21.000 hành khách lên tàu tại ga Sài Gòn đi Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), Diêu Trì, Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội.

Trong đó, khách đi Nha Trang là nhiều nhất (khoảng 5.000). Vé từ ga Sài Gòn đi các tỉnh thành trong các ngày 26, 27/4 cơ bản được bán hết, những ngày còn lại còn vé phục vụ hành khách trên tất cả các chặng.

Vé chiều từ Hà Nội về Sài Gòn các ngày 30/4 và 1/5 vẫn còn nhưng chủ yếu ghế ngồi, các ngày trước đó vẫn còn khá nhiều.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tăng cường 34 đoàn tàu từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn... (Ảnh: An Huy).

Dịp này, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ huy động nhân lực tối đa để sẵn sàng phục vụ đón, tiễn hành khách lên tàu an toàn và thuận lợi. Đơn vị cũng phối hợp chính quyền, công an và các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự.

"Thời gian vừa qua trên mạng xuất hiện một số website giới thiệu và chào bán vé tàu của ngành đường sắt. Đã có những trường hợp hành khách mua vé qua những website này phải trả tiền cao hơn giá vé mua của ngành đường sắt. Một số khách hàng mua vé nhận được thẻ lên tàu bị cạo sửa thông tin như giá vé, đối tượng khuyến mãi, ngày đi tàu, ga đi ga đến… nên không có giá trị đi tàu", ông Tuấn khuyến cáo.