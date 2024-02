Chiều 26/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa huy động phương tiện, lực lượng nhanh chóng dập tắt vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên quốc lộ 19 mới.

Xe tải bốc cháy khi đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ (Ảnh chụp từ video).

Khoảng 15h15, xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-107.53 kéo theo rơ moóc 77R-015.10 bất ngờ bốc cháy. Khi đó, phương tiện này do tài xế Võ Tuấn Hải (46 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi tới quốc lộ 19 mới đoạn qua huyện Tuy Phước (Bình Định), hướng từ Cảng Quy Nhơn lên thị xã An Khê.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã điều động nhiều phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đám cháy sau đó được dập tắt.

Xe tải bị cháy gây hư hỏng lốp (Ảnh: CSGT Bình Định).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cũng có mặt tại hiện trường để bảo vệ và điều tiết giao thông qua đoạn quốc lộ này.

Tại hiện trường, phần sau chiếc xe tải bị cháy rụi, nổ lốp. Theo tài xế, nguyên nhân ban đầu do bị bó thắng dẫn đến cháy lốp.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.