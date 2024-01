Xe cứu hỏa chỉ có 2 phút "vàng" để cứu máy bay cháy trên đường băng

Ngày 23/1, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại sân bay Tân Sơn Nhất, do Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Phòng PC07 làm trưởng đoàn.

Tại sân bay, ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, báo cáo, tại cảng có một sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn (cơ quan thường trực) với 10 cán bộ, nhân viên.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng PC07, trao đổi với Đội khẩn nguy cứu hỏa Tân Sơn Nhất (Ảnh: Minh Anh).

Sở chỉ huy sân bay sẽ tiếp nhận, triển khai thông tin và điều động các đơn vị tham gia ứng phó, xử lý các tình huống khẩn nguy về PCCC, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn nếu xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, cảng còn có Đội khẩn nguy cứu hỏa được bố trí gần khu vực đường băng Tân Sơn Nhất, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn nguy cứu nạn, chữa cháy trong khu vực cảng. Đội khẩn nguy có 73 nhân sự, chia mỗi ca trực gồm 1 lãnh đạo đội và 20 đội viên để lúc nào cũng có mặt ứng phó tức thời.

Ông Huỳnh Hoàng Lâm, Đội trưởng Đội khẩn nguy cứu hỏa Tân Sơn Nhất, cung cấp thông tin, nếu có sự cố xảy ra ở 2 đầu đường cất, hạ cánh (đường băng), thì có 2 trụ tiếp nước chữa cháy ở đầu Đông và đầu Tây. Áp lực nước được kiểm tra hàng tuần.

Theo ông Lâm, chiến thuật chữa cháy tàu bay chuẩn quốc tế là áp dụng phương án điều động phương tiện tiếp cận mục tiêu, chữa cháy nhanh nhất có thể, khống chế lập tức.

Nếu xảy ra sự cố cháy tàu bay trong khu vực hoạt động bay thì xe chữa cháy phải tiếp cận mục tiêu trong 3 phút. Còn tàu bay gặp sự cố trong đường băng thì xe chữa cháy phải tiếp cận trong khoảng thời gian 2 phút.

Xe cứu hỏa Tân Sơn Nhất được bố trí giữa sân bay, gần đường băng (Ảnh: Minh Anh).

Nói về phương tiện, ông Lâm cho biết, xe chữa cháy trong sân bay chứa lưu lượng hơn 10.000 lít nước. Khoảng thời gian vàng trong chữa cháy tàu bay là 2-3 phút ban đầu để tiếp cận được mục tiêu. Do đó, các xe đều là xe phản ứng nhanh, có thể tăng tốc từ 0 lên 80km/h trong vòng 30-35 giây.

Xe được trang bị thêm hệ thống cần cẩu, hệ thống khoan vào bên trong tàu bay để phun sương làm mát và tạo không khí cho hành khách trên tàu bay khi gặp sự cố.

Xe chữa cháy ở phi trường được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, có điểm khác với xe chữa cháy nhà và công trình về tốc độ chạy, độ cua của bánh xe, tốc độ phun, cường độ phun, lưu lượng nước trên xe…

Cũng trong ngày, đoàn cũng kiểm tra công tác an toàn PCCC khu vực nhà để xe TCP ga quốc nội Tân Sơn Nhất, các cửa hàng kinh doanh có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, khu vực phía trước nhà ga quốc nội...