Hơn 200 người diễn tập chống khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất (TIA) đã phối hợp với các đơn vị hoạt động tại Cảng tổ chức diễn tập cấp cơ sở về đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại sân bay, chiều 24/11.

Đối tượng phản động làm loạn sân bay

Kịch bản được các đơn vị đặt ra là: Qua công tác theo dõi nắm tình hình, cơ quan chức năng ghi nhận một số kẻ của tổ chức phản động, chống phá, lưu vong người Việt ở nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam qua Tân Sơn Nhất trên chuyến bay X, nên đã tổ chức cách ly và làm việc đấu tranh với họ để làm rõ.

Tình huống giả định nhóm người gây mất trật tự công cộng tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: TIA).

Theo đó, nhóm khoảng 30 người đang tập trung tại sảnh công cộng ga đến quốc tế Tân Sơn Nhất để đón các đối tượng trên. Các đối tượng này không được nhập cảnh nên đã thông tin cho nhóm người kéo đến cảng hàng không để làm loạn gây sức ép.

Sau khi được nhóm 30 người đến tiếp ứng, các đối tượng phản động bắt đầu có hành vi la ó, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại ga đến quốc tế.

Lúc này, nhân viên an ninh trật tự quốc tế đang làm nhiệm vụ tại sảnh ga đến đã vận động và yêu cầu nhóm người di chuyển ra khỏi khu vực, nhưng nhóm người này không hợp tác.

Ban Chỉ huy Đội An ninh trật tự quốc tế sau khi tiếp nhận thông tin đã huy động các nhân viên tăng cường đến ngay khu vực trên, báo cáo đến Trực Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất để điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ, đồng thời thông báo cho Trực ban trưởng về vụ việc.

Sở Chỉ huy khẩn nguy cứu nạn tiếp nhận thông tin từ Trực ban trưởng, báo cáo Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và được Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ đạo kích hoạt Trung tâm khẩn nguy và triển khai phương án xử lý tình huống "Gây rối trật tự tại khu vực công cộng ga đến quốc tế Cảng HKQT Tân Sơn Nhất".

Trung tâm khẩn nguy tại sân bay được kích hoạt ngay lập tức sau khi nhận tin báo về nhóm gây rối (Ảnh: TIA).

Đồn Công an ngay sau khi được thông báo đã xuống ngay hiện trường kiểm tra hành chính, phối hợp lực lượng của Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất, lực lượng cảnh sát vũ trang PK02E yêu cầu và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải tán nhóm người này khỏi khu vực sảnh ga đến, để tránh ảnh hưởng kéo dài đến hoạt động khai thác tại sân bay.

Kịch bản phát hiện chất nổ giữa sân bay

Sau khi nhóm người bị giải tán, một thùng carton có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại sảnh sân bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phát hiện và báo cáo Ban chỉ huy các cấp theo quy định.

Trực Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã yêu cầu sử dụng thiết bị, dụng cụ phát hiện chất nổ và máy soi di động để kiểm tra thùng carton nghi vấn, đồng thời chuẩn bị triển khai phương án xử lý tình huống.

Lực lượng an ninh hàng không dùng thiết bị rà bom (Ảnh: TIA).

Qua kiểm tra, lực lượng an ninh phát hiện thùng carton có dấu hiệu của chất nổ và đã báo cáo về Sở Chỉ huy khẩn nguy cứu nạn.

Sở Chỉ huy khẩn nguy cứu nạn đã báo cáo Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và được yêu cầu tiếp tục triển khai đến các đơn vị phương án xử lý tình huống "Khủng bố bằng thiết bị nổ tự tạo tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất".

Lực lượng an ninh cơ động đã dùng chăn kháng bom phủ lên thùng carton và phong tỏa khu vực. Đồng thời tại thời điểm trên, cách khu vực xử lý thùng carton thứ nhất khoảng 200m, có một thùng carton thứ hai bất ngờ phát nổ, gây cháy và làm bị thương một số người ở gần khu vực.

Trực Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã lập tức yêu cầu các nhân viên an ninh phối hợp Đồn Công an, lực lượng cảnh sát vũ trang PK02E phong tỏa khu vực, sơ tán hành khách, nhân viên nội bộ ra khoảng cách an toàn. Lực lượng khẩn nguy cứu hỏa, y tế khẩn nguy đã nhanh chóng triển khai thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu.

Tình huống giả định thùng carton phát nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: TIA).

Đây là tình huống giả định: Gây rối trật tự công cộng ga đến quốc tế và khủng bố bằng thiết bị nổ tự tạo tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, thuộc tình huống số 7B và 10 trong kế hoạch khẩn nguy Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Tham gia diễn tập có hơn 200 người, 13 phương tiện và các trang thiết bị đi cùng.

Lực lượng tham gia buổi diễn tập gồm: Cảng vụ hàng không miền Nam, Công ty Quản lý bay miền Nam...

Đặc biệt, buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng công an như Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TPHCM, Công an quận Tân Bình, Đồn Công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Lực lượng cảnh sát vũ trang PK02E, PK02, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, lực lượng của Quân đội F370.

Theo đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hoạt động diễn tập này nhằm nâng cao năng lực ứng phó, vận hành cơ chế, chỉ huy tham mưu phối hợp hiệp đồng xử lý tình huống khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại sân bay lớn nhất miền Nam.