Xe container va chạm xe máy, 4 người tử vong thương tâm

Ngày 30/10, Công an TP Dĩ An đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, xe container lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi đi đến vòng xoay Khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở theo một phụ nữ và 2 đứa trẻ.

Vụ tai nạn làm 4 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường, xe máy hư hỏng nằm cạnh xe container.