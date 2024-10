Xe chở rác cán tử vong nam thanh niên ở TPHCM

Thông tin ban đầu, gần 23h ngày 29/10, xe chở rác biển số 51D-402.17 do nam tài xế (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) lái trên quốc lộ 50 hướng từ TPHCM đi Long An.

Khi phương tiện đến đoạn qua xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), xảy ra va chạm với xe máy biển số 59DB-147.94 do nam thanh niên cầm lái chở một cô gái ngồi sau đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: người dân cung cấp).

Va chạm làm đôi nam nữ ngã xuống đường, cô gái ngã may mắn thoát nạn, nam thanh niên ngã vào trong gầm xe rác tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh và Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân tử vong tên P.S.T. (27 tuổi, ngụ TPHCM). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.