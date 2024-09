Xe bán tải bị nước cuốn trôi trong cơn mưa ở Bình Dương, nữ tài xế tử vong

Ngày 14/9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bàn giao thi thể chị N.T.B.T. (45 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho gia đình lo hậu sự. Chị T. tử vong khi lái ô tô bán tải qua vùng nước ngập trong cơn mưa lớn tối 13/9.

Theo báo cáo của Công an TP Dĩ An, vào lúc hơn 20h tối 13/9, công an địa phương nhận tin báo có người phụ nữ bị nước cuốn trôi trên đường Suối Sệp, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương).

Ô tô bán tải bị nước cuốn trôi, mắc kẹt trong bụi cây (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Dĩ An đã điều động xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Thời điểm này, trên địa bàn có mưa lớn, nước ngập sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau gần một giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí xe bị cuốn trôi khoảng 200m. Ô tô cũng lật xuống mương nước, trôi đi khoảng 20m.

Theo nhận định ban đầu của Công an TP Dĩ An, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mưa lớn, nước dâng cao và chảy xiết khiến cả xe và người bị nước cuốn trôi.

Được biết, trước đó chị T. chở hai người cháu về nhà ở gần hiện trường. Khi quay trở lại ô tô để lái xe rời đi thì gặp sự cố đáng tiếc trên.