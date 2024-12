Xác minh vụ san lấp trái phép rừng ngập mặn khu vực cảng lớn nhất Đồng Nai

Ngày 6/12, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Nhơn Trạch, để xác minh về việc một diện tích rừng ngập mặn khu vực huyện Nhơn Trạch bị san lấp trái phép để xây dựng cảng Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện khoảng 4.000m2 đất rừng ngập mặn nằm ngoài ranh dự án cảng Phước An bị sang lấp trái phép. Khu vực rừng ngập mặn này chủ yếu là rừng đước lâu năm.

Toàn cảnh cảng Phước An bên cạnh rừng ngập mặn (Ảnh: Hoàng Bình).

Cảng Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) rộng 183ha nằm bên bờ sông Thị Vải, là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai, sẽ được khai thác giai đoạn 1 với 2 cầu cảng vào đầu năm 2025. Khi đi vào hoạt động, cảng Phước An có khả năng khai thác đồng thời hàng container và hàng tổng hợp, đáp ứng cho tàu có tải trọng 30.000-60.000 DWT.

Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần. Trong đó, phân khu cảng có tổng diện tích 183ha, tổng chiều dài bến 3.050m, gồm: 6 bến container, 4 bến tổng hợp có khả năng đón tàu có tải trọng 60.000 DWT.

Cảng Phước An được đánh giá là cảng biển lớn nhất Đồng Nai, có vị trí thuận lợi, gần với cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Vành đai 3 TPHCM; sân bay Long Thành và các khu công nghiệp ở Nhơn Trạch, Long Thành.