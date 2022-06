Xác minh thư tuyệt mệnh "không nhận quà Việt Á" của nữ Trưởng khoa Dược

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Lãnh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ việc bà N.T.T.O. (SN 1970) - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - tử vong tại nhà riêng, nghi do tự vẫn.

Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin chính thức cho báo chí. Theo đó, khoảng 6h ngày 1/6, Công an TP Cao Lãnh nhận tin báo từ ông Đ.M.L. (SN 1967, ngụ TP Cao Lãnh) về việc vợ ông là bà O. tử vong tại nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo một số phòng nghiệp vụ phối hợp Công an TP Cao Lãnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng của bà O. để điều tra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nắm thông tin trên mạng xã hội xuất hiện 2 lá thư, được cho là thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại cho gia đình.

Trong đó có thư về "vụ chỉ định thầu rút gọn Test PCR của Công ty Việt Á" với nội dung: "Tôi không nhận tiền, quà… Từ lúc bắt đầu mua sắm chỉ định thầu cuối tháng 5/2021 đến tháng 5/2022, tôi luôn lo lắng không yên.

Hơn nửa năm ròng rã cùng ngành y tế chống dịch, không nghỉ ngơi và gần như không lo gì được cho con cái. Dịch tạm ổn là đến "hậu Covid-19", phải giải trình, kiểm điểm. Thậm chí bây giờ còn bị nghi ngờ là nhận tiền huê hồng…".

Trong thư còn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc chỉ định thầu và xử lý đúng người đúng tội.

Liên quan nội dung được cho là thư tuyệt mệnh nói trên, Công an tỉnh Đồng Tháp chưa xác nhận đó là thư của nạn nhân để lại và cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra.