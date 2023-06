Xác minh thông tin người phụ nữ báo bị lừa đảo rồi nhảy cầu tự tử

Chiều 5/6, trang fanpage (có hơn 2 triệu thành viên) đăng tải thông tin một học sinh qua cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện xe máy, dép và di thư để lại trên cầu, người không thấy đâu. Người dùng mạng xã hội cho rằng đây là vụ nhảy cầu tự tử.

Trong di thư nghi của nạn nhân để lại có viết, chị được một người đàn ông Hàn Quốc gửi gói hàng nhưng vì hàng quốc tế chị phải đóng phí 19 triệu đồng. Chị đã chuyển khoản nhưng do hải quan phát hiện nên giữ hàng lại và bắt đóng phạt 130 triệu đồng. Nếu không nộp phạt thì sẽ bị đi tù 7 năm.

Bức di thư được cho là người phụ nữ nghi nhảy cầu Bến Thủy 2 tự tử để lại (Ảnh: N.A).

Người phụ nữ ân hận vì đã nghe lời kẻ lừa đảo. Chị liệt kê số tiền đã vay mượn của người thân để chuyển khoản cho kẻ lừa đảo, tổng cộng 17 triệu đồng.

"Mẹ xin lỗi 2 con và chồng rất nhiều. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe lo cho hai con được tốt anh nhé. Mong kiếp sau vẫn là vợ chồng anh nhé...".

Theo ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, thời điểm này địa phương chưa nhận được thông tin nào về vụ việc được cho là nhảy cầu tự tử nói trên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết, sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, ông đã yêu cầu lực lượng công an xác minh. "Trên cầu Bến Thủy 2 có một xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An, đôi dép và thư tuyệt mệnh. Hiện chưa xác minh được là của ai, cũng chưa có căn cứ khẳng định có vụ nhảy cầu nào xảy ra hay không", ông Huy nói.