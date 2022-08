Xác minh hình ảnh nam thanh niên bị đánh bất tỉnh bằng điếu cày

Hình ảnh nam thanh niên bị đánh gục bằng điếu cày (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 18/8, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh xô xát tại quán nước. Theo nội dung clip, 2 thanh niên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Sau đó, thanh niên cởi trần đã cầm điếu cày vụt 2 phát vào người đối phương. Cú đánh đầu tiên, nạn nhân đỡ được bằng tay nhưng phát vụt thứ 2, người này đã bị đánh vào đầu và bất tỉnh.

Theo người đăng clip, vụ việc xảy ra tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Liên quan tới sự việc trên, cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương cho biết, sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã giao công an xã kiểm tra, tuy nhiên hiện tại chưa xác định được vụ việc xảy ra ở đâu và có chính xác xảy ra tại địa bàn hay không.

"Qua kiểm tra xác minh, chúng tôi chưa thấy công an báo cáo có vụ xô xát nào như trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Cũng trong khoảng 2 ngày trở lại đây, trên địa bàn cũng chưa có trường hợp nào tử vong do xô xát, đánh nhau cả. Có thể đây chỉ là clip câu like trên mạng", ông Cường nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Sông Mã đang cho cán bộ xác minh vụ việc.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/8 tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Thời điểm này anh T.Đ.T. (24 tuổi, trú tại xã An Bình) cùng các bạn đến quán nước.

Lúc này, trong quán có B.V.H. (32 tuổi, trú cùng xã) đang ngồi. Anh T. hỏi mượn điếu cày H. đang dùng nhưng không được. Lúc này, hai bên xảy ra xô xát, H. đã dùng điếu đập vào người anh T. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.