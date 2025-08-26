Xác minh clip 2 ô tô dừng trên quốc lộ 1A, 2 người đàn ông đuổi đánh nhau

Ngày 26/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau) đang tiếp tục làm rõ vụ ô tô khách và ô tô 7 chỗ dừng trên quốc lộ 1A, sau đó xảy ra việc 2 người đàn ông xô xát nhau.

Hai ô tô dừng trên quốc lộ 1A, xuất hiện cảnh 2 người đàn ông xô xát nhau (Ảnh cắt từ clip: Facebook B.T).

Trước đó, ngày 25/8, một tài khoản Facebook đăng tải clip dài hơn một phút, kèm thông tin: "Mâu thuẫn giữa xe khách và xe 7 chỗ gần vòng xoay ngã 5 tượng đài. Bác tài… rượt thấy sợ quá".

Hình ảnh trong clip cho thấy, ô tô khách màu xanh và ô tô 7 chỗ màu trắng dừng ngay trên quốc lộ 1A, hướng từ Cà Mau lên Cần Thơ. Sau đó, một người mặc áo màu xanh (đi bên ô tô khách) và một người mặc áo màu đen (đi bên ô tô 7 chỗ) giống như đang cự cãi rồi xô xát, đuổi đánh nhau.

Người đàn ông mặc áo màu xanh bất ngờ dùng tay đánh trúng người mặc áo màu đen. Mặc dù có người can ngăn, nhưng sau đó người mặc áo màu xanh rượt đuổi người đàn ông áo màu đen chạy vào một trạm xăng.

Một lúc sau, cả 2 bên mới lên ô tô rời đi.

Clip đăng tải đã nhận được hàng trăm lượt bình luận của người dùng mạng xã hội, nhận định 2 người đàn ông có thể chỉ vì những va chạm nhỏ khi đi trên đường mà hành xử quá hung hăng.