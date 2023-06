Xác minh 3 người đi ô tô "bắn nhầm" dê của dân ở Hà Nội

Ngày 26/6, mạng xã hội lan truyền clip tố cáo việc có 3 người bắn trộm dê của người dân ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Con dê bị bắn chết (Ảnh: Hoàng Chuyển).

Nội dung clip cho thấy, nhiều người tại xã An Phú vây quanh chiếc xe ô tô con màu đỏ mang BKS 30G-579.xx vì cho rằng những người trong xe bắn và lấy dê của người dân trên địa bàn.

Người dân phát hiện trong cốp ô tô có 2 con dê đựng trong bao tải và một con dê chết ngoài đường. Ngoài ra, người dân còn phát hiện một vật giống súng trong xe.

Những người trong clip còn bàn tán, cho rằng 3 người trong xe là cán bộ công an, đã bắn trộm dê của dân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự việc.

Sáng 27/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Chuyện - Chủ tịch UBND xã An Phú - xác nhận thông tin trên và cho biết, 3 người liên quan vụ việc là 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa.

Theo ông Chuyện, sự việc xảy ra vào 12h30 ngày 26/6 tại địa bàn xã. Vào thời gian trên, người dân phát hiện 3 người đàn ông dùng một khẩu súng tự chế để bắn chết 3 con dê. Sau đó 3 người này cho 2 con dê vào trong một bao tải và mang lên ô tô, còn một con dê thì nằm chết tại hiện trường.

Chiếc ô tô xuất hiện trong clip, được cho là chở 3 người đàn ông bắn dê (Ảnh: Hoàng Chuyển).

"Sau khi nhận được thông tin, phía Công an huyện Mỹ Đức, phối hợp với Công an TP Hà Nội đã có mặt để lập biên bản và đưa 3 người đàn ông lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, 3 người này được xác định là 3 cán bộ đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa. Khẩu súng dùng bắn dê là khẩu súng tự chế", ông Chuyện thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, chính quyền đã giao Công an huyện Mỹ Đức xác minh, giải quyết theo quy định.

Theo vị lãnh đạo, bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào giờ nghỉ trưa, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa đi bắn chim. Tuy nhiên, họ bắn nhầm dê của người dân nuôi thả trên núi.