Xác minh clip người mặc sắc phục CSGT "vung chân trúng đầu" người đi xe máy

Ngày 15/6, mạng xã hội tại tỉnh Hòa Bình xôn xao đoạn clip hai người đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm bị người mặc sắc phục CSGT dừng xe kiểm tra. Khi người điểu khiển xe máy không dừng xe, người mặc sắc phục CSGT đã chặn đầu xe lại.

Clip người mặc sắc phục CSGT đá vào đầu người đi xe máy (Camera an ninh ghi lại).

Bị chặn đầu, chiếc xe máy cùng 2 người ngồi trên xe ngã xuống đường. Lúc này, người mặc sắc phục CSGT đã dùng chân đá mạnh vào đầu người điều khiển xe máy.

Hình ảnh do camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, sau khi người mặc sắc phục CSGT có hành vi "tác động" chân vào đầu người điều khiển xe máy, có nhiều người mặc quần áo công an đi trên 2 xe mô tô và 2 xe ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, khống chế 2 người đi xe máy.

Đoạn clip cho thấy, hành động của người mặc sắc phục CSGT diễn ra trước sự chứng kiến của một nhóm trẻ đang chơi bên đường.

Hình ảnh người mặc sắc phục CSGT đá vào đầu người đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều. Người đăng tải đoạn clip cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/6 tại khu vực xóm Bắp, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Dư luận tỏ ra bất bình trước hành động của người mặc sắc phục CSGT. Đa số các ý kiến cho rằng, nếu người mặc sắc phục trong video đúng là CSGT mà lại có hành động thiếu chuẩn mực như vậy phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Bùi Văn Hà - Trưởng Công an huyện Lạc Sơn - cho biết: "Vụ này hôm qua tôi đi họp, mới chỉ nghe anh em báo cáo. Lãnh đạo Công an huyện Lạc Sơn đang chỉ đạo anh em xác minh thực hư".

Về thông tin sự việc xảy ra trên địa bàn, Trưởng Công an huyện Lạc Sơn nói: "Đang cho anh em xác minh".