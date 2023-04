Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm

Ngày 20/4, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) cho biết, vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Pù Mát tái thả thành công 15 cá thể tê tê java về lại tự nhiên.

15 cá thể tê tê java được tái thả về tự nhiên (Ảnh: SVW).

Toàn bộ số động vật trên đều được tịch thu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép trên khắp Việt Nam. Sau một thời gian dài được chăm sóc, phục hồi tại trung tâm cứu hộ, các cá thể đã đủ điều kiện tái thả lại tự nhiên.

Trong số 15 cá thể được tái thả lần này, có 3 cá thể đang mang thai, một cá thể được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt.

Để tái thả các cá thể tê tê về tự nhiên, lực lượng cứu hộ phải vượt quãng đường 600km (Ảnh: SVW).

Chuyến tái thả kéo dài 1 ngày 1 đêm với quãng đường di chuyển 600 km, từ VQG Cúc Phương (Ninh Bình) vào VQG Pù Mát (Nghệ An). Do đường vào bị sụt lún do mưa, để đảm bảo an toàn cho động vật và đoàn tái thả, các cá thể tê tê đã được chuyển từ hộp vận chuyển vào các túi vải. Sau đó đoàn di chuyển sâu vào khu vực tái thả bằng xe máy.

Tê tê là loài hoạt động về đêm nên việc tái thả cũng diễn ra vào ban đêm. Sau khi được tự do, các cá thể thường di chuyển rất xa để đi tìm chỗ trú ẩn an toàn. Trước mỗi đợt tái thả, đội nghiên cứu của SVW cũng sẽ phân tích tìm các môi trường sống phù hợp cho từng loài.

Các cá thể tê tê được cho ăn trước khi tái thả (Ảnh: SVW).

Tê tê nói riêng và các loài động vật hoang dã sau khi được SVW cứu hộ đều phải trải qua quá trình kiểm dịch trong tối thiểu 30 ngày nhằm theo dõi sức khỏe, huấn luyện bản năng và kiểm soát bệnh dịch.

Sau đó, các cá thể sẽ được đánh giá điều kiện tái thả dựa trên các tiêu chí như khỏe mạnh và không mang mầm bệnh, có nguồn gốc tự nhiên, có khả năng tự vệ và tìm kiếm thức ăn ngoài tự nhiên.

Tê tê là loài hoạt động về đêm nên việc tái thả cũng diễn ra vào ban đêm (Ảnh: SVW).

Tuy nhiên, thời gian động vật ở lại trung tâm cứu hộ thường kéo dài do những thủ tục phức tạp về mặt giấy tờ, vì đây đều là tang vật từ các vụ buôn bán trái phép, cần phải được tuyên bố là tài sản sở hữu toàn dân trước khi có thể tái thả.