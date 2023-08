Ngày 31/8, ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác nhận ông Hoàng Văn Đức (nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế) và ông Hà Thúc Nhật (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán) không còn làm việc tại CDC tỉnh này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, Sở này có thông báo cho phép ông Đức và ông Nhật trở lại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm việc vì Công an Thừa Thiên Huế đã tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến hai ông này.

Ông Đức và ông Nhật là bị can trong vụ án hình sự về vi phạm trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế phòng chống dịch, kit xét nghiệm Covid-19, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, hiện tại ông Đức và ông Nhật không còn đủ điều kiện để đi làm trở lại tại CDC tỉnh do Công an Thừa Thiên - Huế đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi bị can đối với hai ông.