Vụ xin thả đàn cá sấu về tự nhiên: "Sẽ tấn công người dân, rất nguy hiểm"

Ngày 21/3, trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề "Công viên lớn nhất Nghệ An 2 năm "vật vã" xin thả đàn cá sấu", ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, loại cá sấu nuôi ở Công viên trung tâm thành phố Vinh do Công ty cổ phần Trung Long quản lý là cá không thuần chủng, lai tạp…

Công viên trung tâm thành phố Vinh hiện đang nuôi nhốt hơn 10 con cá sấu phục vụ du lịch, tham quan.

Mục đích nuôi cá sấu trong Công viên trung tâm thành phố Vinh là để làm du lịch chứ không phải kinh tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động tham quan du lịch ở đây không phát huy hiệu quả nên chủ đầu tư xin trả.

"Cá sấu nuôi ở đây không thuần chủng, lai tạp... không thể bảo tồn được. Cho nên các cơ sở bảo tồn cũng không muốn nhận loại cá sấu này. Tôi được biết, trước đó có một cơ sở ở TPHCM xin tiếp nhận, song sau khi kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ thì đơn vị này từ chối", ông Tuấn nói.

Đàn cá sấu ở công viên lớn nhất Nghệ An.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trước đó mấy năm, phía Công ty cổ phần Trung Long đã bàn giao 5 cá thể cá sấu và phía Chi cục Kiểm lâm đã xử lý.

"Tôi cũng mới nghe anh em báo cáo Công ty cổ phần Trung Long tiếp tục xin thả đàn cá sấu 10 con về tự nhiên. Hiện nay ở Nghệ An không có vùng nào để thả đàn cá sấu này về tự nhiên được. Nếu thả về tự nhiên, những con cá sấu này sẽ tấn công người dân, rất nguy hiểm. Hiện chúng tôi đang kiểm tra những cơ sở nào nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận hay không thì đang phải tính toán…", ông Tuấn nói thêm.

Được biết, năm 2019, Công ty cổ phần Trung Long - đơn vị quản lý công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đề xuất trả toàn bộ đàn cá sấu và các loài động vật đang nuôi tại đây cho nhà nước. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông và đơn vị này đã tiếp nhận một số loài động vật, tuy nhiên từ chối tiếp nhận đàn cá sấu.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Trung Long cho biết, đàn cá sấu này được mua lại từ một người dân ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. "Đàn cá sấu này đơn vị mua đều có các giấy tờ liên quan. Cá sấu nuôi để phục vụ du khách tham quan và giáo dục", đại diện Công ty cổ phần Trung Long nói.

Cũng theo đại diện Công ty cổ phần Trung Long, hàng ngày đơn vị vẫn cử nhân viên dọn vệ sinh, chăm sóc cho đàn cá sấu. Khu chuồng nuôi đàn cá sấu vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Mỗi tháng, chi phí để mua thức ăn cho đàn cá sấu khoảng hơn 10 triệu đồng. Thực đơn gồm có thịt động vật và nội tạng động vật. Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Trung Long sẽ tu sửa khu vực nuôi đàn cá sấu, phục vụ du khách tham quan.

Số cá sấu này được Chi cục Kiểm lâm Nghệ An xác định là không thuần chủng, lai tạp.

"Hàng tháng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Vinh kiểm tra về quá trình nuôi cá sấu tại Công viên trung tâm thành phố Vinh", đại diện Công ty cổ phần Trung Long cho biết thêm.

Công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí đắc địa, với tổng diện tích gần 26ha. Công viên này bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 2005, là nơi vui chơi giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là công viên lớn nhất trên địa bàn thành phố Vinh.

Trước đó, nơi đây cũng đã từng nuôi hàng chục loài động vật hoang dã để phục vụ du khách tham quan nhưng nay chỉ còn lại duy nhất một đàn cá sấu hơn 10 con. Khu vực nuôi cá sấu đã cũ kỹ, được bao bọc bởi một hàng rào lưới B40 cao hơn 1,5m, đã hoen gỉ, khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn.