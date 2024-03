Vụ thanh niên nằm trên mái cầu vượt ở Hà Nội: Do trục trặc với vợ ngày 8/3?

Liên quan tới vụ giải cứu nam thanh niên say rượu, nằm trên mái cầu vượt đi bộ trên đường Trần Nhật Duật, sáng 9/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, khuyên can, giải cứu anh T.V.T. (SN 2000, quê Nghệ An), có hành vi trèo lên mái cầu vượt đi bộ vào đêm 8/3.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo vị đại diện, sau khi lực lượng chức năng giải cứu, anh T.V.T. được đưa về trụ sở Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) để làm rõ lý do người này trèo lên mái cầu vượt. Anh T. cũng được lực lượng y tế chăm sóc, sau khi tỉnh táo, nam thanh niên này đã trình bày với cảnh sát.

Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, do có trục trặc với vợ, nên ngày 8/3, anh đã bắt xe khách đi từ Nghệ An ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Sau đó nam thanh niên này bắt xe ôm đi lên cầu Thăng Long và ngồi uống bia một mình.

CSGT phân luồng giao thông khu vực cầu vượt - nơi anh T. nằm trên mái (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Qua lời kể, anh T. nói rằng đã uống hết một nửa két bia, sau đó anh này đi bộ từ cầu Thăng Long ra cầu Chương Dương. Khi tới đoạn đường Trần Nhật Duật, anh T. đã trèo lên mái cầu vượt rồi nằm tại đó", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 nói.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 8/3, trong lúc tuần tra trên đường Trần Nhật Duật, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện anh T. nằm trên mái cầu vượt nối từ số 385 Hồng Hà sang đường Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm).

CSGT sau đó triển khai đội hình, vừa vận động nam thanh niên giữ bình tĩnh không di chuyển; đồng thời phân luồng giao thông không cho người dân hiếu kỳ tập trung, gây tác động tâm lý tiêu cực đến anh T.

Cảnh sát trải đệm hơi (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Tổ công tác cũng cử người liên hệ với Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an quận Hoàn Kiếm, Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường để phối hợp giải cứu anh T.

Tới khoảng 23h45, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận được vị trí nam thanh niên nằm trên mái cầu vượt bằng xe thang và đưa xuống mặt đất an toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bàn giao nam thanh niên cho Công an phường Phúc Tân và Trung tâm y tế 115 để tiếp tục làm rõ.