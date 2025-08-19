Vụ tai nạn lật xe khách: 2 nạn nhân phải phẫu thuật cắt cụt tay

Trưa 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận đơn vị đã tiếp nhận, điều trị cho 11 bệnh nhân trong vụ tai nạn lật xe khách trên địa bàn.

Theo bác sĩ Giáp, có 2 bệnh nhân phải mổ cấp cứu, trong đó, 1 bệnh nhân phải cắt cụt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cụt cánh tay. Riêng 9 trường hợp còn lại có người bị gãy xương đòn, gãy xương sườn, chấn thương phần mềm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục người bị thương (Ảnh: Tân Tân).

"Qua quá trình cấp cứu, điều trị tích cực, đến nay không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Giáp cho hay.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị tiếp nhận tổng cộng 38 người trong vụ lật xe khách, trong đó có 11 người nặng hơn được chuyển lên tuyến trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, phía trung tâm đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện.

Nhiều người phải dùng xà beng phá cửa kính xe để giải cứu hành khách (Ảnh: Tân Tân).

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h15 cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, anh Kim Nươl (SN 1986, trú tại thành phố Cần Thơ) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 50H-550.xx chở theo 46 người (kể cả lái xe) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ lao xuống lề đường, lật nghiêng khiến hành khách bị kẹt bên trong. Nhiều người dân và lực lượng chức năng đã dùng xà beng để phá kính xe đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 2 người phải cắt bàn tay và cắt cụt tay (Ảnh: Cắt từ clip).

Lực lượng công an đã kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý của tài xế. Kết quả, tài xế âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do lái xe không chú ý quan sát.