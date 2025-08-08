Vụ nhà máy phân bón gây ô nhiễm ở Thanh Hóa: Lộ thêm vi phạm

Ngày 8/8, lãnh đạo UBND xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã có kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về môi trường tại Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa (gọi tắt là Công ty Nhật Long), có địa chỉ tại thôn 15, xã Sao Vàng.

Theo kết quả kiểm tra, Công ty Nhật Long đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Lực lượng công an lấy mẫu nước tại nhà máy (Ảnh: Hoàng Duyên).

Kiểm tra mẫu nước thải tại công ty, lực lượng chức năng xác định các thông số như nitơ, photpho và chỉ tiêu chất rắn lơ lửng đều vượt quy chuẩn cho phép.

Công ty còn tự ý lắp đặt đường ống dài khoảng 6m, chôn sâu dưới mặt đất 10cm, thải nước ra khu đất cạnh bể chứa và chảy thẳng ra hồ Rung Rinh, không đúng với nội dung trong giấy phép môi trường.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nhật Long với số tiền 458 triệu đồng.

Công ty còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép môi trường trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm; buộc phá dỡ các công trình, thiết bị được xây dựng trái quy định và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện một số dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về đất đai.

Công ty Nhật Long đã sử dụng hơn 3.700m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều công trình xây dựng nằm ngoài phạm vi khu đất sản xuất kinh doanh và không đúng mục đích sử dụng đất. Diện tích đất đã sử dụng cho mục đích sản xuất phân bón nhưng chưa được cấp giấy phép môi trường lên tới hơn 13.300m2.

Các công trình như nhà xưởng sản xuất số 1, 2, 3; nhà kho số 1, 2; hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải đều không được thi công theo hồ sơ đề xuất xin cấp giấy phép môi trường mà thi công thuộc phạm vi đất ở và đất nông nghiệp.

Công ty Nhật Long xả thải gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thanh Tùng).

Công ty này còn xây dựng nhiều hạng mục như xưởng sản xuất, nhà kho, bể nước… khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Theo lãnh đạo UBND xã Sao Vàng, sau khi công an tỉnh ra quyết định xử phạt, địa phương đã có thông báo yêu cầu công ty chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

UBND xã Sao Vàng đề nghị Công ty Nhật Long phải tạm dừng hoạt động của nhà máy cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận đã khắc phục xong các vi phạm; nghiên cứu phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư đến khu vực phù hợp.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, người dân sinh sống dọc quốc lộ 47 (đoạn qua thôn 15, xã Sao Vàng) "kêu cứu" vì tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoạt động của nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty Nhật Long, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt.

Người dân địa phương cho biết trong quá trình sản xuất, nhà máy thường xuyên xả khói mù mịt kèm mùi hôi khó chịu. Tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm. Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phía sau nhà máy của Công ty Nhật Long (Ảnh: Hoàng Duyên).

Trước thực trạng ô nhiễm kéo dài, người dân đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, trực tiếp gặp Bí thư Tỉnh ủy để "kêu cứu".

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã chỉ đạo UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra và làm rõ các nội dung phản ánh của người dân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã vào cuộc kiểm tra tại Công ty Nhật Long.