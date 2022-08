Vụ nhà 5 tầng bị sập: Lên phương án tháo dỡ ngay khách sạn liền kề

Trao đổi với Dân trí sáng nay (12/8), một lãnh đạo huyện An Dương cho biết, ngôi nhà phụ 5 tầng thuộc khách sạn Hải Yến dù không có kết cấu gắn liền nhưng khi đổ sập cũng đã gây ảnh hưởng đến khách sạn. Do đó, ngay trong đêm 11/8, huyện đã vận động chủ khách sạn tháo dỡ khách sạn để đảm bảo an toàn và bước đầu chủ khách sạn cũng đã đồng ý.

Ngôi nhà phụ 5 tầng của khách sạn Hải Yến ở phía sau bỗng dưng đổ sập trong đêm (Ảnh: CTV).

Cũng theo vị lãnh đạo huyện này, sáng 12/8, huyện cũng đã mời chủ khách sạn lên làm việc cụ thể. Huyện sẽ yêu cầu chủ khách sạn phải hợp đồng với các nhà thầu có năng lực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tự tháo dỡ.

"Trong trường hợp chủ khách sạn không đồng ý tự tháo dỡ, huyện sẽ thuê tư vấn độc lập, đánh giá chất lượng khách sạn còn an toàn hay không. Nếu là loại C thì thuộc diện phải đưa vào tháo dỡ. Tất cả là vì sự đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Chính quyền địa phương đang xem xét phương án tháo dỡ khách sạn để đảm bảo an toàn (Ảnh: CTV).

Như đã thông tin, ngôi nhà phụ 5 tầng thuộc khách sạn Hải Yến (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bất ngờ đổ sập vào khoảng 22h20 ngày 11/8. Sự cố làm phụ nữ nhà sát bên thị thương nhẹ, gây ảnh hưởng đến khách sạn phía trước ngôi nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường, phong tỏa, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu người dân rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.